Reggini presenta il nuovo T-Roc alle Befane

Il momento culminante è stato il taglio della torta celebrativa

Un pomeriggio di grande energia al Centro Commerciale Le Befane di Rimini, ieri (sabato 10 gennaio), per la presentazione di Nuovo Volkswagen T-Roc firmata Concessionaria Reggini.

Motori e musica si sono incontrati in un evento aperto alla città, capace di unire ritmo, stile e convivialità. Il protagonista su quattro ruote, Nuovo T-Roc, ha conquistato il pubblico grazie al suo design rinnovato, alla tecnologia evoluta e all’attenzione alla sostenibilità, presentato in un’atmosfera informale e coinvolgente, lontana dagli schemi tradizionali.

A dare all’appuntamento il carattere ‘Roc’, la conduzione di Gilberto Gattei e l’energia travolgente della Little Tony Family, che ha trasformato la presentazione in una vera festa rock.

Il momento culminante è stato il taglio della torta celebrativa, simbolo dell’inizio del nuovo anno vissuto insieme; con la partecipazione dell’assessore Mattia Morolli e il Direttore del Centro Commerciale Massimo Bobbo