Basket femminile Ren-Auto, cinque convocate per il progetto 'Torniamo alla Base'

L’obiettivo è valorizzare i talenti del panorama cestistico giovanile, favorendo il confronto diretto tra le atlete del territorio e lo staff tecnico federale

Cinque convocazioni federali per l’Happy Basket Rimini. Rachele Cardelli (2008), Agata Oddi (2008), Maria Renzi (2010), Sara Bombardieri (2010) e Gioia Genovino (2011) sono state selezionate dal Comitato Regionale FIP Emilia-Romagna per partecipare al progetto “Torniamo alla Base”, in programma venerdì 27 e sabato 28 novembre al PalaVenturi di Zola Predosa, in provincia di Bologna.



Il progetto, promosso dal Settore Squadre Nazionali Femminili della Federazione Italiana Pallacanestro, nasce con l’obiettivo di valorizzare i talenti del panorama cestistico giovanile italiano, favorendo il confronto diretto tra le atlete del territorio e lo staff tecnico federale.



Le cinque giocatrici riminesi prenderanno parte alle sedute di allenamento dedicate alle categorie Under 17 e Under 19, guidate da Vincenzo Di Meglio, assistente allenatore della Nazionale femminile, e Fabio Frignani, referente tecnico regionale femminile.



Un importante riconoscimento per l’Happy Basket Rimini, che conferma la qualità del lavoro svolto nel proprio settore giovanile e l’impegno della società nella formazione e nella crescita delle giovani atlete.



Grande soddisfazione da parte del direttivo e di tutto lo staff tecnico per un risultato che premia il percorso sportivo delle cinque ragazze.







