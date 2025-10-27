Per il secondo anno Ren-Auto Piraccini viaggia al fianco della squadra, condividendo la convinzione che lo sport sia uno strumento fondamentale di relazione, crescita e superamento delle barriere



Ren-Auto Piraccini Rimini si conferma sponsor ufficiale di NTS Informatica Basket Rimini anche per la stagione 2025-26, continuando a sostenere con entusiasmo la squadra nel campionato nazionale di serie B in carrozzina FIPIC.

La storica concessionaria, punto di riferimento per Renault, Dacia, Aixam e servizio Jeep a Rimini, Gabicce Mare e Savignano sul Rubicone, rinnova il suo impegno portando sulle strade e sui campi d’Italia passione, inclusione e sostegno concreto allo sport e alle persone.

Grazie all’accordo siglato da Silvia e Giovanni Piraccini, una nuovissima Dacia Jogger accompagnerà i nostri atleti Kevin Giustino e Giacomo Forcione nei trasferimenti per allenamenti e partite in tutta Italia e oltre, con l’auspicio di conquistare i playoff verso la Serie A.

Per il secondo anno Ren-Auto Piraccini viaggia al fianco della squadra, condividendo la convinzione che lo sport sia uno strumento fondamentale di relazione, crescita e superamento delle barriere.

Un grazie di cuore a Ren-Auto Piraccini - dice la società - per l’indispensabile contributo e per credere ogni giorno nella forza dell’inclusione.