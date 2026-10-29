Basket B femminile Ren-Auto, prova di carattere nel derby di Cesena (60-63)

Due punti importanti per l’Happy Basket, che torna alla vittoria dopo la sconfitta contro Cavezzo e riprende il proprio cammino in campionato



Vittoria esterna per la Ren-Auto Happy Basket, che supera l’Invictus Academy Cesena per 60-63 al termine di una sfida combattuta fino agli ultimi possessi. Una prova di carattere per le ragazze di coach Maghelli, capaci di reagire a un avvio complicato e conquistare due punti preziosi.



Sono le padrone di casa a partire meglio, chiudendo il primo quarto avanti 16-12. La risposta delle riminesi arriva nella seconda frazione: l’Happy Basket aumenta l’intensità difensiva e trova maggiore continuità in attacco, ribaltando il risultato con un parziale di 13-19 e andando all’intervallo lungo sul 29-31.



Al rientro dagli spogliatoi la partita resta equilibrata, con le due formazioni che si rispondono colpo su colpo. Il terzo periodo si chiude sul 12-12, lasciando le rosanero avanti di due lunghezze (41-43).



L’ultimo quarto è una battaglia punto a punto. Nonostante l’uscita per cinque falli di Pratelli, l’Happy Basket mantiene lucidità nei momenti decisivi, si aggiudica anche l’ultima frazione per 19-20 e conquista la vittoria sul definitivo 60-63.



Due punti importanti per l’Happy Basket, che torna alla vittoria dopo la sconfitta contro Cavezzo e riprende il proprio cammino in campionato.



Prossimo appuntamento sabato 31 ottobre alle ore 18:00 alla Palestra Carim, dove le rosanero ospiteranno la Valtarese 2000 davanti al proprio pubblico.





IL TABELLINO

Invictus Academy Cesena – Ren-Auto Happy Basket 60-63

Ren-Auto Happy Basket: Tiraferri 18, Novelli 12, Pignieri 9, Cardelli 8, Monaldini 8, Pratelli 5, Renzi 2, Oddi 1, Gori, Bombardieri, Pregnolato, Belpani. All.: Andrea Maghelli.

Parziali: 16-12, 13-19, 12-12, 19-20. ­ ­