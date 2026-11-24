Ren-Auto sconfitta a Castello d'Argile (74-52)
La squadra riminese parte subito forte e al rientro dagli spogliatoi produce l’allungo decisivo
Trasferta complicata per la Rimini Happy Basket, che nella serata di sabato esce sconfitta dal campo della Peperoncino Libertas BK Castello d’Argile con il punteggio di 74-52.
Le padrone di casa partono con maggiore incisività e chiudono il primo quarto avanti 23-13. Nel secondo periodo le riminesi riescono a contenere il divario, ma la Libertas mantiene il vantaggio e va all’intervallo lungo sul 41-28.
Al rientro dagli spogliatoi arriva l’allungo decisivo delle padrone di casa, che con un parziale di 18-9 portano il risultato sul 59-37. Nell’ultima frazione Happy Basket ritrova equilibrio, chiudendo il quarto in parità (15-15), senza però riuscire a ridurre lo svantaggio accumulato.
Il 15-15 dell’ultimo quarto non basta a cambiare le sorti dell’incontro, già indirizzato nei primi tre periodi.
Per la formazione riminese arriva così una battuta d’arresto in trasferta, con l’attenzione che si sposta ora sul prossimo impegno di campionato.
Prossimo appuntamento: sabato 28 novembre alle ore 18:00, quando la Rimini Happy Basket ospiterà la Magik Rosa Parma per una nuova sfida del campionato di Serie B Femminile.
Peperoncino Libertas BK Castello d’Argile – Rimini Happy Basket 74-52
Rimini Happy Basket: Novelli 13, Cardelli 12, Pratelli 11, Renzi 7, Oddi 6, Tiraferri 2, Pignieri 1, Gori 0, Monaldini 0, Bombardieri 0. Ne: Bakayoko, Pregnolato. All. Maghelli.
Parziali: 23-13, 18-15, 18-9, 15-15