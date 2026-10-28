Basket B femminile Ren-Auto sgambettata dal forte Cavezzo (54-78)

E' il terzo quarto a segnare la svolta dell’incontro: break di 21-3 per le emiliane



Si chiude con una sconfitta la quinta giornata di Serie B femminile per la Ren-Auto Happy Basket Rimini, superata 54-78 dal Basket Cavezzo sul parquet della Palestra Carim.

Partenza in salita per le ragazze di coach Andrea Maghelli, che faticano a trovare il giusto ritmo e chiudono il primo quarto sotto 11-22. La reazione arriva nella seconda frazione, con le riminesi che aumentano l’intensità su entrambi i lati del campo e vincono il parziale 22-14, rientrando negli spogliatoi sul 33-36.

È il terzo quarto a segnare la svolta dell’incontro. La Ren-Auto Happy Basket fatica a trovare precisione al tiro e realizza appena 3 punti, subendone 21. Un parziale che permette alle ospiti di allungare fino al +21 e indirizzare la gara.

Nell’ultima frazione le ragazze di Maghelli ritrovano ritmo e soluzioni offensive più efficaci, ma il divario accumulato è ormai troppo ampio. La formazione modenese gestisce il vantaggio fino al definitivo 54-78.



Le parole di coach Andrea Maghelli al termine della gara: «Sapevamo che sarebbe stata una partita dura. Nonostante tutto, le ragazze, dopo una partenza non proprio brillante, sono entrate in ritmo e abbiamo cominciato a giocare con più serenità e intensità, sia in difesa che in attacco.

Un terzo quarto in cui abbiamo avuto percentuali basse al tiro, contro una difesa che ci sfidava a farlo, ci è costato la partita. Nel quarto periodo, invece, siamo riusciti a rientrare in ritmo, trovando soluzioni più facili e segnando anche da fuori, cosa necessaria contro il loro tipo di difesa.

È stata comunque una partita in cui le ragazze hanno dimostrato ancora una volta di giocare con grande intensità. Ora ci aspetta il doppio turno questa settimana e speriamo di muovere la classifica».



PROSSIMA PARTITA Invictus Academy Cesena – Ren-Auto Happy Basket Rimini mercoledì 28 ottobre alle ore 21:15