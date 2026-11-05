Dubbi anche sul verde Renzi boccia i lavori alla stazione di Rimini: "Serve più illuminazione"

"Metà del giardino della stazione ancora avvolta nel buio durante le ore notturne", evidenzia il consigliere di Fratelli d'Italia

Gioenzo Renzi di Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione consiliare, chiedendo interventi urgenti nell’area della Stazione di Rimini, in particolare nelle zone antistanti i taxi, il Bike Park e il Burger King, lamentando la presenza di "spacciatori e malavitosi", e un rafforzamento dei controlli, con un presidio stabile 24 ore su 24 con Polizia Locale e le altre forze dell'ordine. "Chi entra o esce dalla stazione deve poterlo fare in condizioni di sicurezza, a qualsiasi ora del giorno e della notte", evidenzia Renzi, che poi entra nel dettaglio della sua interrogazione: "Il 30 settembre si sono conclusi i lavori del progetto Next Stop Rimini Sicura, realizzato nell’area della stazione e nei giardini di viale Cesare Battisti con una spesa complessiva di 205.000 euro. Gli interventi prevedevano il potenziamento dell’illuminazione pubblica e della videosorveglianza, la sistemazione del verde, il restauro della fontana storica del 1927, la trasformazione della fontana del 2001 in aiuola e l’impiego degli Street Tutor. A distanza di appena un mese, tuttavia, oltre la metà del giardino risultava ancora avvolta nel buio durante le ore notturne. Tre lampioni su sette non funzionano, così come altri punti luce lungo i marciapiedi del viale, davanti alla Residenza universitaria e tra il Bike Park e via Roma".

Per garantire la piena sicurezza di residenti, studenti e turisti serve di più, incalza Renzi: "Occorre un progetto organico di riqualificazione e un sistema d’illuminazione realmente potenziato e funzionante". Perplessità del consigliere "anche per la sistemazione del verde, caratterizzata dalla drastica eliminazione di alberi e siepi. Il risultato è che uno storico giardino cittadino appare oggi ridotto, in larga parte, ad un campo di terra battuta".

Per Renzi è così opportuno "ripristinare il prato, realizzare nuove e adeguate piantumazioni e verificare le condizioni degli alberi, nel rispetto del Regolamento comunale del verde pubblico e del Piano del verde. Particolare attenzione deve essere dedicata ai circa 90 platani di viale Cesare Battisti, una trentina dei quali si troverebbero in cattive condizioni, con il rischio di caduta di grossi rami, come avvenuto lunedì scorso in occasione del forte vento. I lavori si sono concentrati sul restauro e sul nuovo impianto idraulico della fontana storica del 1927, elemento simbolico e identitario del Giardino di Viale Cesare Battisti, per la quale siamo tuttavia ancora in attesa di rivedere lo zampillo d’acqua".

"Dopo una spesa di 205.000 euro, i cittadini hanno diritto a risultati concreti: più luce, più controlli, più verde e maggiore sicurezza. La riqualificazione della Stazione non può fermarsi agli interventi estetici, ma deve restituire alla città uno spazio decoroso, vivibile e realmente sicuro", chiosa Renzi.