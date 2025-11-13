Renzi contro il distributore automatico di Borgo Marina: "Punto di ritrovo di sbandati, feci davanti alle case"

Il consigliere di Fratelli d'Italia: "fumo nauseante di marijuana, rifiuti, bottiglie, sputi e feci"

Gioenzo Renzi, capogruppo di Fratelli di Italia in consiglio comunale, sollecita nuovamente l'amministrazione comunale a disporre la chiusura del distributore automatico di Borgo Marina, per ragioni di ordine pubblico e degrado. Il distributore, ricorda Renzi, è stato aperto nell'aprile 2020. "Avevo subito attenzionato l'amministrazione comunale, con due interrogazioni consigliari, dicendo che non fosse opportuno consentire l’apertura di tale attività, nel Borgo Marina, dove sono perduranti i problemi di ordine pubblico, dovuti allo spaccio della droga, alla prostituzione, agli irregolari di ogni genere". Il distributore automatico, attacca il consigliere di Fratelli d'Italia, è diventato punto di incontro per spacciatori di droga, ma anche "immigrati e sbandati" con "ulteriore aggravio dei problemi di ordine pubblico e degrado, dal fumo nauseante di marijuana, ai rifiuti di bicchieri, cucchiaini, lattine, bottiglie gettate per terra, sputi sul marciapiede" fino agli escrementi lasciati davanti alle abitazioni. "Una situazione sotto gli occhi di tutti - attacca Renzi - e incompatibile con la sicurezza e la vivibilità dei residenti, il transito dei passanti e le attività dei negozianti". Numerose quindi le interrogazioni presentate dal consigliere di Fratelli d'Italia, fino all'ordinanza del sindaco che prevede il divieto di attività dei distributori automatici privi della costante presenza di responsabili.

"L’ordinanza prescriveva, la presenza di personale incaricato del presidio e sorveglianza dei distributori automatici, nell’area compresa tra Corso Giovanni XXIII, Piazzale Cesare Battisti, Via Tempio Malatestiano, Piazza Ferrari, in alternativa la sospensione o cessazione dell’attività. Ravvisava la necessità di arginare i fenomeni di degrado e insicurezza urbana, attribuibili all’assenza di personale incaricato del presidio e della sorveglianza dei locali dove si svolge l’attività dei distributori automatici. È incredibile, ma due mesi dopo, la suddetta Ordinanza è stata revocata e sostituita da un’altra, che si limita a stabilire la chiusura dei Distributori Automatici tutti giorni dalle ore 23.00 alle 5.00. La motivazione addotta per la revoca, sarebbe il gravoso costo del personale necessario per presidiare l’attività dei distributori automatici, contestato dall’Associazione di categoria", il commento di Renzi. Da qui la sua nuova richiesta di chiudere il distributore, essendo rimasti i problemi di sicurezza a Borgo Marina.