Resta incastrato sotto il camion carico di ghiaia: pauroso incidente, esce incolume
I fatti sono avvenuti a Riccione
Momenti di concitazione nel primo pomeriggio di oggi (martedì 26 agosto), intorno alle 13.30, nel cantiere dello stadio di Riccione, a causa di un incidente che ha visto per protagonista un operaio 68enne, marchigiano, che è rimasto incastrato sotto un camion carico di ghiaia. L'uomo ha iniziato a gridare e i colleghi hanno attivato la macchina dei soccorsi: sul posto il personale del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Le operazioni sono state piuttosto complicate: i Vigili del Fuoco hanno sollevato il mezzo e messo al sicuro il 68enne, che ha rischiato di rimanere schiacciato.
Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era sceso dal camion per accertare un danno alla trasmissione. Ma mentre si trovava sotto, si è verificato l'incidente: il tubo dell'aria compressa, forse per un guasto, ha provocato una perdita di pressione. Il camion si è abbassato improvvisamente, rendendo prigioniero il 68enne. Se il mezzo pesante si fosse abbassato ancora un po', il suo autista sarebbe stato schiacciato. La situazione drammatica si è conclusa con il trasporto dell'operaio all'ospedale Bufalini di Cesena con l'eliambulanza, in codice di media gravità.