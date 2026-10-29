Viabilità Riccione Riapre cantiere ponte sul Marano per le rifiniture: si attende fine di Ecomondo a Rimini

Dopo la riapertura estiva, il cantiere del ponte sul Marano in viale D’Annunzio riparte lunedì 9 novembre

Dopo la realizzazione e l’apertura del nuovo ponte sul Marano lungo viale D’Annunzio, i lavori erano stati temporaneamente sospesi per la stagione estiva al fine di garantire la regolare circolazione e accogliere i flussi turistici. Adesso l’opera giunge alla sua fase finale con gli ultimi interventi di completamento e finitura. Per creare il minor impatto possibile sulla viabilità cittadina e sui collegamenti con Rimini, verrà riaperto il cantiere lunedì 9 novembre, al termine della fiera Ecomondo che si svolgerà dal 3 al 6 novembre, scongiurando così disagi durante le giornate di massimo traffico. Per garantire la piena sicurezza delle operazioni, a partire dalle ore 7 di lunedì 9 novembre e fino alle ore 18 di venerdì 27 novembre entreranno in vigore alcune limitazioni viarie temporanee. In particolare, lungo viale D’Annunzio scatterà il divieto di transito dal ponte sul Marano fino all’intersezione con viale Guerrazzi, con accesso comunque salvaguardato per i veicoli diretti al distributore di carburante. Il divieto interesserà inoltre un tratto di circa cinquanta metri a nord del ponte verso Rimini. In corrispondenza degli incroci con i viali Angeloni, Rucellai e Verdi sarà istituito il divieto di accesso temporaneo, con eccezione per i residenti e per chi deve raggiungere le attività economiche della zona. Misure dedicate sono state predisposte anche per la mobilità ciclabile e pedonale. Per coloro che percorrono viale D’Annunzio a piedi o con biciclette ci sarà un percorso alternativo protetto lungo i viali Rucellai, Gozzano, Giacosa e Guerrazzi, garantendo continuità e sicurezza negli spostamenti senza interferire con l’area delle lavorazioni.







