Riapre il centro sociale "L'Incontro" di Miramare: domenica 24 maggio la festa di inaugurazione

Uno spazio aperto alla comunità, con attività rivolte a tutti, con particolare attenzione alla popolazione più anziana del territorio

Domenica 24 maggio alle ore 16:30, in piazza Decio Raggi, è in programma l'inaugurazione del Centro Sociale "L'Incontro", al termine dei lavori di riqualificazione.



Rimini torna ad avere un importante presidio di aggregazione per il quartiere di Miramare e per le zone Sud della città: uno spazio aperto alla comunità, con attività rivolte a tutti, con particolare attenzione alla popolazione più anziana del territorio, ma con tante proposte adatte a tutte le età. Sono previsti infatti corsi di ginnastica dolce, corsi di uncinetto, scuola di pittura per nonni, nonne e nipoti, fino ai corsi di yoga acrobatico rivolti ai più giovani o di yoga dolce, passando per lezioni e tornei di burraco. In programma inoltre ulteriori iniziative organizzate in collaborazione con i Nodi Territoriali di Salute e con l’Azienda USL della Romagna.



Il centro è stato completamente ristrutturato grazie a un investimento di 290.000 euro sostenuto dal Comune di Rimini. La progettazione e la realizzazione degli interventi sono state affidate ad Anthea, sotto la direzione del Settore Edilizia Pubblica e Qualità Urbana. I lavori hanno interessato le superfici interne, gli impianti e le coperture, che hanno consentito di ampliare gli spazi al piano terra e di rendere gli ambienti più funzionali alle attività rivolte alla comunità.

Al taglio del nastro saranno presenti gli assessori Kristian Gianfreda, Mattia Morolli e Anna Montini, il presidente nazionale ANCeSCAO Luigi Dovesi, il presidente di Riviera Banca Fausto Caldari, il presidente di Rimini Terme Ivan Gambaccini, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, insieme al parroco di Miramare e vicario del Vescovo di Rimini don Maurizio, insieme all'Associazione di Promozione Sociale "L'Incontro", che conta 406 soci e anima da anni la vita del quartiere.



L'inaugurazione, aperta a tutta la comunità, offrirà un ricco programma di festa: musica, balli, esibizioni di fisarmoniche, saggi di ballo di gruppo “Balasamè” e di yoga acrobatico, oltre a una mostra delle attività svolte dai frequentatori del centro. In esposizione anche le opere pittoriche realizzate nell'ambito del corso "Pennelli d'argento". La serata si concluderà con una lotteria e l'estrazione dei premi, accompagnata da un momento conviviale con aperitivo per tutti.