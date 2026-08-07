Riapre piazzetta Decio Mercanti a Rimini: conclusi i lavori di riqualificazione

L'area torna accessibile dopo gli interventi del Gruppo Hera sull'impianto fognario del PSBO

Riapre oggi al pubblico piazzetta Decio Mercanti a Rimini. L'area torna fruibile dopo gli interventi di riqualificazione urbana e ammodernamento degli impianti curati dal Gruppo Hera.

Il progetto, redatto e diretto da HERAtech società d'ingegneria del Gruppo Hera, rappresenta un intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento fognario denominato 3B, infrastruttura chiave del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato (PSBO) con l'obiettivo primario di migliorare il controllo sulle criticità ambientali e facilitare le operazioni di manutenzione e accessibilità alle vasche interrate del sistema.

I lavori hanno permesso di riqualificare l'intero spazio urbano: l'area sarà da oggi resa accessibile a tutti grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla realizzazione di una nuova rampa per raggiungere la Casetta dell'Acqua.

È stata inoltre posata una nuova pavimentazione in pietra con chiusini ermetici mimetizzati ed integrati agli arredi esistenti. La sicurezza della piazza è garantita dalla separazione tra la zona pedonale e quella carrabile, a cui si aggiungerà da settembre la riasfaltatura della strada di accesso al parcheggio adiacente.