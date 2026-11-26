Eccellenze della Valmarecchia Riccardo Polverelli: è di Santarcangelo il miglior neo sommelier del Centro Italia

Il 28enne è stato premiato al concorso "La ricerca dell'eccellenza" dell'Associazione italiana sommelier. Ricevuto in municipio dal sindaco Filippo Sacchetti

Oggi (giovedì 26 novembre) il sindaco Filippo Sacchetti ha ricevuto in municipio Riccardo Polverelli, 28 anni, appena incoronato miglior neo sommelier del Centro Italia dopo aver primeggiato alla finalissima del “Premio Bonaventura Maschio 2026 – La ricerca dell’eccellenza” dell’Associazione italiana sommelier.

Il 28enne santarcangiolese ha raccontato al sindaco il suo percorso dicendosi “fiero di aver rappresentato la città natale su palcoscenici tanto importanti”: completato a giugno il corso di terzo livello a Savignano con la delegazione di Cesena, Polverelli è stato selezionato fra i 15 migliori neo sommelier del Centro Italia per la finalissima del 27 e 28 ottobre a Gaiarine nel Trevigiano. Competizione disputata nella distilleria Bonaventura Maschio e articolata su tre prove: la prima costituita dalla classica degustazione, la seconda da una serie di domande aperte e la terza dal riconoscimento alla cieca di distillati.

Il premio, promosso dalla storica distilleria in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier e costituito da un maxi bicchiere per distillati grande oltre mezzo metro, individua ogni anno tre vincitori a livello nazionale rispettivamente per il Nord, il Centro e il Sud Italia. Il terzetto è stato poi insignito domenica 14 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze in occasione della convention annuale per la presentazione della Guida Vitae dell’Associazione Italiana Sommelier.

“Storie come queste sono un orgoglio per tutta la comunità. Si tratta infatti di un riconoscimento che oltre a premiare il percorso e l’impegno individuale dà visibilità a tutto il territorio e valorizza il lavoro collettivo di una realtà come Santarcangelo che affonda i piedi nelle proprie radici e sa proiettare le tradizioni nel presente e nel futuro grazie anche a persone come Riccardo, che, attraverso il proprio lavoro e la propria passione, riescono a distinguersi in ambito nazionale” commenta il sindaco Filippo Sacchetti.