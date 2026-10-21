Riccione, 100mila euro per le imprese degli hub urbani: prende forma il nuovo bando

Al lavoro questa settimana sulle osservazioni delle associazioni di categoria e dei comitati

Entra nella fase di definizione il nuovo bando del Comune di Riccione per la concessione di contributi a favore delle imprese commerciali, artigianali e di servizio presenti negli hub urbani Riccione Paese, Abissinia e Ceccarini-Dante. Il bando attua le linee guida regionali per lo sviluppo dell’economia urbana con l’obiettivo di valorizzare gli assi commerciali e rafforzare la competitività dei servizi.

Per condividerne i dettagli questa mattina si è svolto un incontro operativo molto partecipato nella sala di rappresentanza del Municipio tra la sindaca Daniela Angelini, la dirigente all’Urbanistica e alla rigenerazione urbana Tecla Mambelli, i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei comitati d’area interessati e, in videocollegamento, Ivano Ruscelli di Iscom Group.

Risorse per le imprese e ruolo delle associazioni

La misura mette a disposizione delle attività riccionesi una dotazione finanziaria complessiva di 100 mila euro. Con l’orizzonte temporale fissato al 31 dicembre 2027 per la realizzazione degli interventi e per la rendicontazione finale dell’intero progetto di riqualificazione da presentare alla Regione Emilia-Romagna, il supporto delle associazioni di categoria risulterà strategico sia per un’informazione capillare sul territorio, sia per l’assistenza nella compilazione della modulistica. Il tavolo di confronto, presieduto dalla sindaca Angelini, ha concordato di mettersi subito al lavoro già durante questa settimana sulla bozza del bando presentata oggi, lasciando lo spazio necessario a comitati e associazioni per inserire le proprie osservazioni e integrazioni, prima di aggiornarsi in un nuovo incontro fissato nei primi giorni di novembre per l’analisi finale del documento.

Progetti di sistema e nuovo regolamento

Oltre alla qualificazione dei singoli locali o delle vetrine, il bando incentiva la presentazione di interventi coordinati e ad impatto collettivo. Tra gli spunti emersi questa mattina l’eventuale presentazione di un progetto d’insieme condiviso — come ad esempio l’installazione di sistemi integrati di videosorveglianza o l’armonizzazione stilistica e cromatica delle tende esterne — che permetterebbe alle imprese aderenti di incidere favorevolmente sull’attribuzione del punteggio in graduatoria sulla quale poi si esprimerà la regione. Parallelamente alle osservazioni al bando, nel prossimo incontro si è concordato di presentare anche la bozza del nuovo Regolamento delle attività economiche per coordinare lo sviluppo e la valorizzazione complessiva dei centri commerciali e di vicinato.

“Il nostro obiettivo è riqualificare concretamente gli assi commerciali della città offrendo ogni strumento efficace che possa incidere in positivo sul territorio - dichiara la sindaca Daniela Angelini -.Riccione è stato il primo comune ad ottenere il riconoscimento di Hub urbani e ad aver ottenuto il massimo del contributo previsto dalla pianificazione regionale. E’ inoltre pronta la bozza del nuovo regolamento sugli Hub urbani,che andremo a condividere nel prossimo incontro con associazioni e comitati ad integrazione della cornice strategica di rilancio delle attività”.



