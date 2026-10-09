Riccione, 30mila euro per il trasporto scolastico degli studenti con disabilità

Il contributo è destinato alle famiglie che organizzano autonomamente gli spostamenti casa-scuola. Domande dal 12 ottobre al 13 novembre

Il Comune di Riccione ha promosso un intervento economico da 30.000 euro, finalizzato al potenziamento del trasporto scolastico per gli studenti con disabilità certificata e privi di autonomia, che frequentano la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. Il bando è pensato per le famiglie che organizzano in autonomia e a proprie spese il trasporto casa-scuola dei minori (con mezzo proprio o tramite terzi, ad esclusione di chi fruisce dello scuolabus comunale). “Garantire il diritto allo studio e il pieno accesso alla vita scolastica significa, prima di tutto, abbattere le barriere concrete che le famiglie si trovano ad affrontare ogni giorno — dichiara la vicesindaca Sandra Villa — e con questo intervento mettiamo a disposizione un sostegno economico mirato per affiancare i genitori che si occupano autonomamente del trasporto dei propri figli con disabilità, offrendo una risposta vicina ai loro bisogni specifici e garantendo alle studentesse e agli studenti la continuità didattica fin dalla primissima infanzia”. I contributi forfettari, calcolati a rimborso per l’intero anno solare 2026 (periodi gennaio-giugno e settembre-dicembre), sono strutturati in base alla distanza chilometrica del tragitto di andata e ritorno casa-scuola. La Fascia A (percorso di andata e ritorno fino a 5 chilometri) prevede un contributo totale fino a 600 euro per l’anno solare (360 euro per il primo semestre e 240 euro per il secondo). L’importo può arrivare fino a 720 euro per i nuclei con due o più figli disabili trasportati. La Fascia B (percorso di andata e ritorno superiore a 5 chilometri) prevede un contributo totale fino a 900 euro (540 euro per il primo semestre e 360 euro per il secondo), elevabile a 1.080 euro in presenza di due o più figli con disabilità. Per accedere al contributo, riservato ai residenti nel Comune di Riccione, è richiesta una frequenza scolastica di almeno il 50 per cento dei giorni previsti dal calendario (in caso contrario la cifra verrà riproporzionata). Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 8:00 del 12 ottobre 2026 fino e non oltre le ore 24:00 del 13 novembre 2026.



