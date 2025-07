Riccione, abbattuti gli alberi in viale Ciceruacchio: il Comune chiarisce

L'Amministrazione: "L’intervento è avvenuto nel rispetto delle normative vigenti"

In data odierna la proprietà privata dell’area in viale Ciceruacchio ha proseguito l’abbattimento degli alberi presenti all’interno del proprio cantiere, nonostante le numerose proteste di associazioni ambientaliste come Lipu (leggi news). Il Comune di Riccione conferma che l’intervento è avvenuto nel rispetto delle normative vigenti e in base ad autorizzazioni regolarmente rilasciate dagli uffici competenti, comprese le verifiche tecniche previste.

L’abbattimento, autorizzato dal Servizio Verde nell’ambito della Conferenza dei Servizi, ha ottenuto deroga al periodo di tutela dell’avifauna (marzo-luglio) grazie alla dichiarazione attestante l’assenza di nidificazione, regolarmente protocollata.

Nonostante l’Amministrazione avesse chiesto alla proprietà di attendere un incontro di chiarimento previsto per le ore 13 di oggi con le associazioni ambientaliste, i lavori sono ripresi in mattinata. Il Comune precisa di aver esplorato ogni possibile soluzione alternativa, incluso un possibile adeguamento degli indici edilizi, ma ha preso atto dell’impossibilità tecnica di modificare il progetto, come confermato da una perizia del professor Alberto Minelli (Università di Bologna).

L’Amministrazione ribadisce il proprio impegno nella tutela del verde urbano e della biodiversità, annunciando l’intenzione di introdurre norme più restrittive nel prossimo Piano Urbanistico Generale.