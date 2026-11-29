Riccione accende il Natale: luminarie, pista sul ghiaccio e villaggio natalizio inaugurano le feste

Grande partecipazione per la giornata inaugurale delle festività: aperto il Lungomare Ice Park con la pista di pattinaggio, la ruota panoramica e il Christmas Village in piazzale Ceccarini

Si è aperta ieri pomeriggio la stagione natalizia di Riccione con una giornata inaugurale molto partecipata che ha richiamato in centro e sul lungomare tantissimi cittadini e visitatori. Alla festa pomeridiana hanno preso parte la sindaca Daniela Angelini e la Giunta comunale, condividendo con la città l’avvio ufficiale del calendario delle festività. Con il calare della sera, le luminarie hanno dato nuova luce a viale Ceccarini, viale Dante e sul lungomare, mentre una marching band itinerante ha animato le vie con brani natalizi e musiche a tema.

Al via il “Lungomare Ice Park”

Uno dei momenti più attesi del pomeriggio si è tenuto in piazzale Roma con l’apertura della lunga pista di pattinaggio sul ghiaccio che si sviluppa verso l’area del porto. L’avvio delle attività è stato accompagnato da musica, animazione e lezioni gratuite rivolte a grandi e piccoli, che hanno subito affollato il tracciato a pochi passi dal mare. L’impianto resterà attivo fino al 24 gennaio con possibilità di noleggio pattini e supporto dei “pinguini tutor” per i più piccoli. Accanto alla pista ha riscosso grande curiosità anche la ruota panoramica “Riviera Christmas View”, alta 55 metri e dotata di 28 cabine trasparenti da cui ammirare la costa illuminata. In piazzale Roma sono inoltre tornati in funzione la giostra dei cavalli e il ponte tibetano per il divertimento delle famiglie.

Le casette di piazzale Ceccarini a "Riccione Christmas Village”

Grande movimento anche al “Riccione Christmas Village” in piazzale Ceccarini, allestito quest’anno con una disposizione ancora più raccolta e scenografica delle tradizionali casette in legno. Tra profumi di spezie, animazione con i folletti e musica dal vivo, il pubblico ha potuto passeggiare alla scoperta di articoli d’artigianato italiano, idee regalo e specialità enogastronomiche locali e nazionali. Il villaggio natalizio accompagnerà residenti e turisti fino al 10 gennaio 2027.



