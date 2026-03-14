Riccione aggiorna tariffe dei servizi cimiteriali: ecco le nuove regole

Fissati i costi per dispersione ceneri e operazioni cimiteriali

Il Comune di Riccione ha approvato un piano con le nuove tariffe per i servizi cimiteriali, un atto necessario per offrire ai cittadini un quadro chiaro e trasparente in un ambito di profonda delicatezza. L’intervento nasce dall’esigenza di regolamentare ufficialmente le attività affidate alla società Geat, gestore dei servizi funerari cittadini, con particolare riferimento alle prestazioni legate al Giardino delle Rimembranze e con l’obiettivo di garantire sempre i massimi standard di decoro.

Una delle novità principali riguarda la possibilità di dare seguito alla volontà di dispersione delle ceneri: nel Giardino delle Rimembranze la tariffa è stata fissata a 231,80 euro per i residenti e 341,60 euro per i non residenti. Per chi sceglie invece il cinerario comune, il costo è di 61,00 euro.

Particolare attenzione è stata rivolta anche alle operazioni di custodia e riordino: lo sversamento dei resti nell’ossario comune e la tumulazione di ceneri o resti mortali che preveda la sola chiusura del loculo comportano una spesa di 61 euro. Per quanto riguarda le traslazioni, sia interne che esterne al loculo, la tariffa è stata fissata a 207,40 euro.

Per andare incontro alle necessità delle famiglie già nelle fasi preliminari, sono state introdotte tariffe per l’ispezione preventiva dei loculi, fissata a 61 euro. Tutti gli importi sopra indicati sono già comprensivi di Iva.



