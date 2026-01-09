Riccione, al Cocoricò arriva l'ultimo monologo di Francesco Mandelli

"Baby Reindeer / Piccola renna", versione italiana dell'opera di Richard Gadd

Domenica 11 gennaio la stagione teatrale di Riccione riparte con un grande successo internazionale, proposto in una cornice insolita e suggestiva per uno spettacolo teatrale. Alle 21, sotto la piramide di vetro della discoteca Cocoricò, l’attore e conduttore Francesco Mandelli, diretto da Francesco Frangipane, porta in scena Baby Reindeer / Piccola renna, versione italiana del monologo con cui il talentuoso comico scozzese Richard Gadd ha conquistato il pubblico internazionale. Un monologo potentissimo, per la prima volta tradotto e messo in scena in Italia, scritto da Gadd a partire da un fatto personale. Interpretato con enorme successo dal comico scozzese al Fringe Festival di Edimburgo nel 2019 e poi in un’acclamata miniserie Netflix del 2024, il monologo ha per protagonista Donny, aspirante comico che lavora come barista in un pub di Londra e trascorre un’esistenza segnata dalla frustrazione e da un senso di inadeguatezza costante. Un giorno Donny compie un atto di gentilezza verso una cliente trasandata e in difficoltà, offrendole una tazza di tè. A partire da quel gesto, la donna inizia però a sviluppare un’ossessione crescente e morbosa nei confronti del suo benefattore, cercando di insinuarsi con sempre maggiore insistenza nella sua vita e minandone ogni aspetto.

La serata al Cocoricò sarà arricchita da un’esperienza immersiva che accompagnerà il pubblico fin dall’arrivo. A partire dalle ore 20, nell’attesa dello spettacolo, il direttore artistico di Riccione Teatro curerà una playlist pensata appositamente per introdurre gli spettatori all’atmosfera del monologo, dialogando con gli spazi iconici della Piramide. Per l’occasione sarà aperto anche il cocktail bar del Cocoricò, offrendo la possibilità di vivere l’attesa come parte integrante dell’evento, il pubblico potrà sostare sotto la Piramide, avvolto in questo dolce inverno riccionese, reso ancora più suggestivo dalle nevicate di questi giorni.