Riccione: al Rotary una serata su identità e radici con il professor Santini

Si è svolta ieri sera, presso l’Hotel Atlantic di Riccione, la conviviale n. 123 del Rotary Club Riccione Perla Verde, che ha visto una partecipazione numerosa e sentita di soci e signore, a conferma dello spirito di appartenenza e dell’interesse verso i temi culturali proposti dal Club.

Ospite e relatore della serata il Professor Enrico Santini, che ha presentato il suo libro dedicato al concetto di “rurali”, inteso non come professione o condizione economica, ma come autentico modo di vivere, come identità culturale e radice valoriale.

Un intervento appassionato e coinvolgente, che ha saputo intrecciare riflessioni storiche, culturali e sociali con richiami alla tradizione romagnola, alla storia di Riccione, ai soprannomi che raccontano un popolo e alle dinamiche familiari che hanno costruito nel tempo il tessuto umano della nostra terra.

Il Professor Santini ha stimolato una vivace partecipazione da parte dei presenti, generando numerose domande e un confronto ricco di spunti. Il tema della famiglia, dei valori fondanti della comunità, dell’amicizia e del senso di appartenenza sono emersi come pilastri centrali della serata.

Un momento culturale di alto profilo, ma anche profondamente identitario, che ha saputo coniugare memoria e attualità, tradizione e prospettiva futura.

Come Rotary Club Riccione Perla Verde, crediamo che occasioni come questa rappresentino pienamente lo spirito rotariano: promuovere cultura, dialogo e valori condivisi, rafforzando il legame con il territorio e con la sua storia.

Una serata intensa, elegante e partecipata, che rimarrà certamente tra quelle di maggiore spessore del nostro anno rotariano.