Riccione: al via ai lavori per il secondo stralcio del nuovo Lungomare del Sole

Sono iniziati, come da tabella di marcia, i lavori al secondo stralcio del nuovo Lungomare del Sole, compreso tra viale Cellini e viale San Gallo. Parallelamente, proseguono i lavori dell’ultimo tratto del primo stralcio, in corrispondenza dei viali Canova e Cellini. Un cantiere quindi che avanza a doppio binario, garantendo continuità e velocità all’esecuzione dell’opera lunga complessivamente oltre un chilometro.

I lavori al secondo stralcio interessano 480 metri di lungomare fino a giungere a viale San Gallo, con completamento previsto entro il 2027 mentre dopo l’apertura al transito nel giugno 2025 del primo tratto di 250 metri, tra piazzale Marinai d’Italia e viale Canova, procedono ora a ritmo spedito i lavori sul secondo e ultimo tratto del primo stralcio, lungo 350 metri fino a viale Cellini, per un totale complessivo di 600 metri. Il termine dei lavori è previsto entro marzo 2026.

L’opera è concepita con percorsi pedonali e ciclabili immersi nel verde, spazi di sosta, dune naturali, nuove alberature e aree di relax, trasformando il lungomare in uno spazio pubblico fortemente vocato al benessere dei cittadini e dei visitatori.

Il valore complessivo dell’opera è di 6,3 milioni di euro. Al termine dei lavori, entro il 2027, il Lungomare del Sole ridisegnerà l’intera zona sud di Riccione fino ai confini con Misano Adriatico, creando un waterfront verde, contemporaneo e funzionale, frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale e operatori privati.

Il Lungomare del Sole avrò pavimentazioni drenanti dai colori caldi delle terre, nuovi filari di melie alternati ai pini esistenti, aiuole e giardini della pioggia per la gestione naturale delle acque meteoriche, verde rampicante e arredi di design in legno e metallo. L’illuminazione a LED dal design minimale renderà l’area elegante e sicura anche di notte, mentre le aree di sosta offriranno portabici, colonnine di ricarica per e-bike e punti di manutenzione, a supporto della mobilità dolce e consapevole.

“Il Lungomare del Sole sta diventando realtà proprio come previsto, con un doppio cantiere che ci permetterà di completare il primo tratto entro marzo 2026 e di dare inizio, come preventivato, al secondo stralcio a inizio 2026, per poi concluderlo entro l’inizio del 2027” - dichiarano congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Urbanistica e alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli-. Si tratta di un intervento che unisce bellezza, sostenibilità e mobilità dolce, restituendo alla zona sud di Riccione un waterfront moderno e accogliente.”



