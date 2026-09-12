Riccione, al via i lavori per l’interramento dell’elettrodotto Riccione-Rimini

Da lunedì 14 settembre cantiere nella zona della rotonda dell’Amicizia e lungo viale Tirreno e viale Ascoli Piceno

Prosegue la riqualificazione e il potenziamento delle infrastrutture cittadine con un nuovo e rilevante intervento coordinato. A partire dalle ore 07:00 di lunedì 14 settembre prendono il via i lavori previsti nell’ambito dell’ampio piano per l’interramento dell’elettrodotto ad alta tensione della linea Riccione-Rimini, promossi per conto di Terna. Il nuovo cantiere concentrerà le proprie attività nella zona della rotonda dell’Amicizia, lo snodo viario situato sotto l’Aquafan, estendendosi lungo viale Tirreno fino all’intersezione con viale Fossombrone e su un tratto di viale Ascoli Piceno.

Anticipo dei cantieri e coordinamento operativo

L’intervento sulla rete elettrica, inizialmente programmato per le prossime settimane, è stato volutamente anticipato a seguito di un recente sopralluogo effettuato insieme ai tecnici e alle ditte impegnate nei cantieri dell'area per la conclusione della realizzazione della bretella per conto di Autostrade. La scelta di accelerare le operazioni di posa e interramento dei cavi consentirà alle imprese di procedere subito dopo senza interferenze, eseguendo gli ultimi interventi previsti sulla rotatoria e procedendo in modo definitivo alla stesura del nuovo manto d’asfalto. Questa sinergia tra cantieri permetterà di ottimizzare i tempi complessi dell’opera evitando doppi scavi e successive interruzioni della viabilità.

“Da lunedì diamo il via a un intervento cruciale per il potenziamento e il riassetto delle reti del nostro territorio, concentrando i lavori di interramento dei cavi nella rotonda situata sotto l’Aquafan – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. Si tratta di lavorazioni su cui siamo intervenuti con una precisa scelta di programmazione: l’intervento di Terna era infatti previsto più avanti nel tempo, ma a seguito di un sopralluogo svolto con i tecnici e le ditte impegnate nell'area, abbiamo chiesto e ottenuto di anticipare le operazioni. Il programma dei lavori prevede infatti l’avvio delle ultime lavorazioni proprio sulla rotatoria, a partire dalla riasfaltatura complessiva dell’anello. Per evitare sovrapposizioni o il rischio di dover riaprire il manto stradale a poca distanza di tempo, abbiamo preferito coordinare i cantieri e far procedere subito Terna. In questo modo garantiamo massima efficienza, ottimizziamo i tempi ed evitiamo doppi disagi alla circolazione, consegnando alla città una viabilità moderna, sicura e completamente rinnovata”.

Disposizioni per la viabilità e modifiche al traffico

Per consentire il regolare svolgimento degli scavi, la posa delle infrastrutture sotterranee e la successiva sistemazione stradale, la circolazione nella zona subirà modifiche temporanee a partire da lunedì e fino alla conclusione delle lavorazioni, prevista entro la fine di ottobre. Sull’anello della rotonda dell’Amicizia, in viale Tirreno nel tratto compreso tra la rotonda e viale Fossombrone, e in viale Ascoli Piceno per circa cinquanta metri verso monte, verrà istituita una strettoia con transito regolato a senso unico alternato, gestito a vista, con movieri o impianti semaforici mobili a seconda dell’avanzamento dello scavo. Per garantire la massima sicurezza agli utenti della strada e al personale di cantiere, lungo le medesime arterie saranno attivati limiti di velocità progressivamente ridotti fino a 10 chilometri orari, il divieto di sorpasso e il divieto di sosta con rimozione forzata esteso nelle ventiquattr’ore, con esclusione dei soli mezzi d’opera.



