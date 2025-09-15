Riccione: al via il nuovo corso gratuito di autodifesa femminile

Il corso è aperto a tutte le donne dai 17 anni in su e prevede 10 lezioni complessive

Prenderà il via martedì 21 ottobre il nuovo corso di autodifesa femminile organizzato dalla commissione Pari opportunità del Comune di Riccione in collaborazione con il Comando provinciale di Rimini dell’Arma dei Carabinieri. Obiettivi del corso: la gestione della paura, lo sviluppo dell’autostima e le pratiche per difendersi da qualsiasi tipo di aggressione, sia verbale che fisica o psicologica.

Il corso è aperto a tutte le donne dai 17 anni in su e prevede 10 lezioni complessive che si svolgeranno, ogni martedì e giovedì dalle 18:30 alle 20, fino al 25 novembre. Il corso, completamente gratuito, si svolgerà presso la palestra comunale in viale Bergamo 10 ed è aperto a un massimo di 25 partecipanti. L’istruttore del corso sarà il luogotenente Andrea De Cesaris dell’Arma dei Carabinieri.

Durante il corso saranno richiamati i principi basilari della difesa personale che consentiranno alle partecipanti di acquisire le nozioni necessarie all’applicazione delle tecniche di autodifesa. Le prove pratiche proposte richiederanno l’utilizzo di apposite attrezzature di protezione, come colpitori e corpetti, necessarie a garantire una maggior sicurezza. Per partecipare ai corsi è obbligatoria la visita medica sportiva non agonistica. Per informazioni e iscrizioni, è sufficiente inviare una mail a [email protected]

Gli obiettivi e i contenuti dell’iniziativa saranno presentati durante la serata introduttiva in programma giovedì 16 ottobre alle 18:30 presso la Sala commissioni della residenza municipale di Riccione. Saranno presenti l’assessora ai Servizi sociali Marina Zoffoli, la presidente della commissione Pari opportunità Eleonora Ruggeri e il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Riccione Valerio Monte.