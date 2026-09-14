Riccione, al via il restyling di corso Fratelli Cervi: lavori da ottobre a febbraio

Via le grandi fioriere, arrivano 24 nuovi alberi, vele ombreggianti e arredi coordinati

Grande partecipazione al Centro della Pesa per l’incontro pubblico dedicato all’atteso progetto di riqualificazione di corso Fratelli Cervi, nel tratto compreso tra viale Sciesa e viale Ruffini, interessando anche piazza Matteotti. L’appuntamento ha visto una forte e costruttiva risposta da parte di residenti e operatori commerciali, chiamati a condividere le tappe operative di una trasformazione che cambierà il volto del viale. All’incontro, insieme alla sindaca Daniela Angelini e all’assessore alla Rigenerazione urbana e Ambiente Christian Andruccioli, sono state illustrate nel dettaglio le soluzioni pensate per restituire all’asse commerciale piena vivibilità, bellezza e decoro. Il progetto parte da un principio fondante basato sulla volontà di non sovraccaricare ulteriormente il corso, ma di liberarlo e riordinarlo, adottando una strategia di sottrazione e ricomposizione per restituirgli un’immagine più chiara e riconoscibile, senza alterare la struttura storica dell’asse urbano.

Il cronoprogramma dei lavori

L’incontro è stato l’occasione per definire e mettere in forte evidenza i tempi di realizzazione dell’opera, strutturati per accompagnare il rilancio del viale riducendo al minimo i disagi. I lavori prenderanno il via nel mese di ottobre, lunedì 5, ma il cantiere seguirà un calendario profondamente attento alle esigenze del tessuto economico locale. Per garantire la massima fruibilità della zona e sostenere il commercio nel periodo più importante dell’anno, gli interventi verranno infatti completamente sospesi durante tutte le festività natalizie. Le lavorazioni riprenderanno poi all’inizio del nuovo anno (l’interruzione è prevista dall’8 dicembre al 6 gennaio), per giungere alla conclusione definitiva entro il mese di febbraio.

Verde integrato, arredi coordinati e vele ombreggianti

Il piano di restyling ridisegna l’estetica e la funzionalità del tessuto urbano, garantendo più spazio, un verde strutturale e una nuova concezione dell’arredo. Le attuali grandi fioriere con panca e ulivo verranno eliminate e sostituite da ventiquattro nuove alberature di arancio amaro, messe a dimora direttamente nel terreno in aiuole dedicate, per accompagnare il percorso con maggiore continuità e migliorare il comfort microclimatico. La scelta dell’arancio è stata dettata dalla necessità di inserire alberature con uno sviluppo controllato, perfettamente compatibile con le reti e i sottoservizi esistenti. La rimozione delle fioriere e delle balaustre metalliche permetterà di recuperare spazio calpestabile, eliminando gli elementi che oggi frammentano il viale e restringono i percorsi. L’elemento architettonico distintivo sarà l’installazione di eleganti vele ombreggianti in pvc microforato che, ancorate alle facciate degli edifici in modo dinamico e su misura, garantiranno la creazione di ampie zone d’ombra naturali, abbattendo il calore estivo. Ad arricchire il corso sarà una nuova famiglia di arredi coordinati in acciaio corten, materiale scelto per la sua durabilità e per la capacità di dialogare visivamente con il porfido esistente, che verrà rigorosamente conservato e ripristinato nelle zone di scavo. Le tradizionali panchine lasceranno il posto a sedute più leggere e informali, veri e propri sgabelli urbani pensati per favorire una sosta spontanea.

Mobilità dolce e innovazione tecnologica

La viabilità verrà riorganizzata per essere meno invasiva e più integrata nello spazio pubblico. Il percorso carrabile sarà definito dalla nuova posizione delle alberature e degli arredi, mentre gli stalli di sosta saranno individuati attraverso elementi puntuali in acciaio inox, riducendo così l’impatto visivo della segnaletica. Il progetto riserva inoltre grande attenzione alla mobilità ciclabile, introducendo una presenza diffusa e ordinata di portabiciclette lungo tutto il corso. L’intervento prevede anche un potenziamento delle infrastrutture a servizio di mercati e manifestazioni temporanee: i nuovi punti di distribuzione dell’energia elettrica saranno collocati sotto il piano di calpestio e integrati nelle griglie degli alberi, evitando l’ingombro di nuove colonnine. A completare l’opera di ammodernamento ci saranno nuove dotazioni tecnologiche, tra cui il sistema di controllo dell’accesso alla zona a traffico limitato e la predisposizione di un impianto di filodiffusione a supporto degli eventi.

Una visione per il futuro della comunità

“Quello che abbiamo condiviso con i cittadini non è un semplice rifacimento estetico, ma una vera e propria visione di futuro per la nostra città”, ha sottolineato la sindaca Daniela Angelini. “Vogliamo che corso Fratelli Cervi torni a essere un luogo di incontro, di relazioni e di commercio florido, il simbolo di una comunità che guarda avanti mantenendo salde le proprie radici. La grande e attenta partecipazione di oggi ci conferma che stiamo costruendo insieme un nuovo volto per Riccione, un passaggio fondamentale per il rilancio di tutto il quartiere”. Sulla valenza dell’opera è intervenuto anche l’assessore alla Rigenerazione urbana e Ambiente, Christian Andruccioli, evidenziando come il restyling risponda a necessità concrete di adattamento climatico e di vivibilità degli spazi pubblici. “L’introduzione del nuovo verde urbano e l’innovativo sistema delle vele ombreggianti ci permettono di mitigare l’accumulo di calore e di offrire un’area accogliente. È un intervento che unisce alta qualità architettonica e rigenerazione ambientale, migliorando tangibilmente la quotidianità di chi vive e lavora in questo asse strategico”.



