Riccione: al via il rifacimento definitivo del sottopasso di viale La Spezia da 1,5 milioni

Il Comune avvia il cantiere in due fasi per non interferire con la stagione turistica e garantire una soluzione strutturale agli allagamenti

Il percorso per proteggere il sottopasso di viale La Spezia entra nel suo capitolo conclusivo. Dopo i primi interventi d'urgenza realizzati all'inizio del 2024, che avevano permesso di potenziare la rete fognaria esistente e limitare i volumi d’acqua in ingresso, l’amministrazione comunale di Riccione ha dato il via libera al rifacimento totale e strutturale dell’opera. Si tratta di un investimento imponente, pari a circa 1,5 milioni di euro, destinato a risolvere in modo radicale le criticità idrauliche della zona.

L'intervento è stato pianificato con una strategia precisa per tutelare la stagione turistica e garantire l'efficacia dei lavori nel minor tempo possibile. La prima fase operativa partirà immediatamente e si concentrerà sulla realizzazione della nuova condotta su viale Oriani. Questo lavoro è fondamentale per allontanare correttamente le acque piovane dal punto critico del sottopasso, alleggerendo la pressione sulla rete locale. L'obiettivo è completare questa parte di scavi e richiudere il cantiere prima dell'inizio dell'estate, così da non interferire con il traffico dei mesi centrali dell’anno.

Una volta conclusa l'estate, i lavori entreranno nella fase più complessa e tecnologicamente avanzata. Si procederà alla costruzione di un nuovo impianto di sollevamento e all'installazione di quadri elettrici di ultima generazione, accompagnati da un gruppo elettrogeno di emergenza capace di garantire il funzionamento delle pompe anche in caso di blackout. Quella che nel 2024 era stata programmata come una necessità futura diventa oggi realtà: non si tratterà di una semplice manutenzione, ma di una ricostruzione integrale che comprende il ripristino delle fognature, delle opere stradali e il consolidamento strutturale dell’intera area.

Con questo progetto, curato da Geat e dallo studio Idraulica & Ambiente, il sottopasso di viale La Spezia-Cavalcanti riceverà una soluzione definitiva e all'avanguardia, capace di rispondere con affidabilità anche agli eventi meteorologici più intensi.

“Con l'avvio di quest'ultimo stralcio di lavori, manteniamo la promessa fatta ai cittadini di mettere in sicurezza definitiva un punto nevralgico della nostra città”, dichiarano la Sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola. “Siamo partiti nel 2024 con i primi interventi tampone sulla rete fognaria per rispondere all'emergenza, ma il nostro obiettivo è sempre stato quello di una protezione totale. Grazie a questo importante finanziamento, oggi possiamo finalmente dotare il sottopasso di viale La Spezia di un 'cuore' tecnologico nuovo e potenziato. Abbiamo scelto di dividere il cantiere in due tempi proprio per non pesare sul traffico estivo: interveniamo subito sulla condotta di via Oriani per poi completare l'opera tecnologica dopo l'estate. È un investimento concreto sulla resilienza del nostro territorio e sulla tranquillità di chi ogni giorno percorre le nostre strade”.

