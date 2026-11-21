Riccione, alla Biblioteca comunale tornano le letture animate per i più piccoli

Il 27 novembre nuovo appuntamento con “Storie tra le nuvole”. Il ciclo si concluderà il 19 dicembre con “Le storie di Zia Natalina”, in due incontri dedicati alle diverse fasce d’età

Prosegue alla Biblioteca comunale di Riccione (viale Lazio 10) “Storie tra le nuvole”, il ciclo di letture animate dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni che accompagna i più piccoli alla scoperta del piacere dei libri attraverso narrazioni coinvolgenti, divertenti e interattive.

Il prossimo appuntamento in calendario è in programma venerdì 27 novembre, alle ore 17:00, con l’incontro dal titolo “Attenti a quei due... anzi a quei libri!”. Curato dalle lettrici volontarie della biblioteca, il pomeriggio promette avventure, colpi di scena e allegri pasticci tra le pagine: un’occasione speciale per stimolare la fantasia e la curiosità dei giovani partecipanti con storie selezionate su misura per la loro età.

Il gran finale con le storie di Zia Natalina

A chiudere l’edizione 2026 delle “Storie tra le nuvole” sarà un evento speciale sempre atteso dai piccoli lettori riccionesi: sabato 19 dicembre arriveranno infatti “Le storie di Zia Natalina”, a cura di Alessia Canducci. La simpatica e affettuosa sorella di Babbo Natale conquisterà il pubblico con la sua capacità unica di raccontare storie: quando Babbo Natale è stanco e si riposa sulla sua poltrona preferita, è proprio lei a intrattenerlo con racconti magici, circondata dagli elfi e dalle renne che curiosano dalle finestre della sua casetta nel cuore del Polo Nord.

Zia Natalina accompagnerà i bambini in un mondo affascinante in cui le narrazioni prendono vita e riescono ad animare oggetti e personaggi, stimolando l’immaginazione e offrendo un’esperienza preziosa per la crescita personale. Per permettere a tutti di vivere al meglio l’atmosfera natalizia, la giornata prevede due diversi momenti di lettura: alle ore 15:30 per i bambini dai 6 ai 9 anni e alle ore 17:00 per i più piccoli dai 3 ai 5 anni.



