Riccione, alla spiaggia dell’Allotria arriva “This Must Be the Fest”: musica, chef e vini fino a notte

Sabato 13 giugno ai Bagni 23 un evento tra cucina d’autore, degustazioni e live set internazionali

Sabato 13 giugno la spiaggia dell’Allotria, ai Bagni 23 di Riccione, ospiterà “This Must Be the Fest - Surf Groove Party”, evento organizzato da Acquasalata che unirà cucina, vini e musica dal vivo in una giornata che proseguirà fino a tarda notte.



Il programma prenderà il via alle ore 17 con una proposta gastronomica affidata a sei chef provenienti da diverse realtà della ristorazione italiana: Salvatore Giugliano del ristorante Mimì alla Ferrovia di Napoli, Luca La Peccerella de Le Due Matote di Bossolasco, Francesco Brutto di Venissa a Venezia, Aldo Ritrovato di Stadera a Milano, Federico Sisti di Frangente a Milano e Matteo Tarozzi di Food Geeks.



Ad accompagnare le proposte culinarie saranno i vini di Tenuta Saiano, Azienda Agricola Tinessa e Cantina Vallisassoli. La parte musicale inizierà sempre nel pomeriggio con le esibizioni delle band internazionali My Dear Companion, formazione indie folk proveniente dalla Svezia, e Pellini We Are The World Punk Buenavistasocialclub, da Manchester.



In seconda serata spazio al Surf Groove Party, con i dj set di Sara Mautone, Tommy Soul e Discopatia. Durante la notte sarà inoltre presente Malto Riccione con una proposta dedicata al pubblico dell’evento.



L’iniziativa si svolgerà sulla spiaggia dell’Allotria e accompagnerà il pubblico dal tardo pomeriggio fino alle ore notturne tra musica, degustazioni e intrattenimento.