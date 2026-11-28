Riccione, allo Spazio MArCo la mostra di Marco Morosini: le opere si svelano a colpi di martello

“Intonaci – L’archeologia del presente” inaugura il 5 dicembre. I visitatori potranno intervenire sulle tele per far emergere parole e significati nascosti sotto la materia

Un martello di legno al posto del consueto invito a non toccare. A Riccione, la nuova mostra di Marco Morosini trasforma il pubblico in parte attiva dell’opera: durante l’inaugurazione, sabato 5 dicembre alle 18 allo Spazio MArCo di viale Gramsci 1, i visitatori potranno scalfire lo strato di intonaco che ricopre le tele, scegliendo cosa portare alla luce e cosa distruggere.

“Intonaci – L’archeologia del presente” torna alla fisicità della materia e all’imperfezione del gesto umano, in un tempo dominato dalle immagini digitali e dall’intelligenza artificiale. Sotto la superficie ruvida delle opere si nascondono parole e concetti che emergono attraverso l’intervento diretto di chi le osserva.

Il percorso si articola in tre temi. Le parole distrutte raccontano la demolizione di concetti come morale, religione e paura, la cui fragilità viene messa alla prova dal martello. Le parole svelate custodiscono invece valori e significati nascosti, da recuperare attraverso lo sforzo del visitatore. Nelle doppie parole, infine, convivono termini legati da contrasti o affinità: sarà la scelta di dove colpire a determinare quale dei due concetti prevarrà e quale forma assumerà la tela.

L’esperienza immersiva sarà accompagnata da un allestimento sensoriale, con le luci curate da Renzo Serafini, il paesaggio sonoro di Simone Serafini e i video di Omar Migani. La mostra sarà a ingresso libero e resterà aperta allo Spazio MArCo fino al 7 novembre 2027, tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30.