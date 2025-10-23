Riccione "anticipa" Halloween: dal 24 ottobre apre il Parco delle Zucche

Villa Lodi Fé e Villa Mussolini si trasformeranno in un grande campo di zucche ispirato alla tradizione americana

A Riccione, Halloween inizia con una settimana di anticipo: a partire da domani, venerdì 24 ottobre e fino al 2 novembre, la città ospita il “Parco delle zucche”, il grande evento a tema che trasformerà Villa Lodi Fé e Villa Mussolini in un grande campo di zucche ispirato alla tradizione americana. Bambini, famiglie e curiosi potranno scegliere la propria zucca, decorarla o intagliarla, partecipare a laboratori e attività creative legate al mondo dell’autunno e della festa di Halloween. I visitatori potranno, inoltre, esplorare il labirinto di balle di fieno, scattare foto nei photobox e gustare le specialità stagionali nell’area food truck dedicata.

Il “Parco delle zucche” propone un ricco programma di attività, giochi per bambini, spettacoli itineranti, giri in pony. Tra i laboratori e gli appuntamenti del weekend non mancheranno momenti di meraviglia e divertimento per tutti: le bolle di sapone di Nonno Bolle, il “Lampo itinerante” e lo spettacolo di burattini, il coinvolgente clown Zeppola, le storie raccontate che accendono la fantasia, i workshop di tessuti e l’immancabile truccabimbi, per trasformarsi in simpatici personaggi di Halloween.

Il “Parco delle zucche” sarà aperto dal 24 ottobre al 2 novembre, nei pomeriggi feriali dalle 14:30 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 21. Il biglietto d’ingresso è di 5 euro, mentre l’accesso è gratuito per bambini sotto i 3 anni, persone over 70, persone con disabilità e un accompagnatore.