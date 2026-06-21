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Riccione, paura per un anziano: smarrito, ritrovato qualche ora dopo

Si tratta di un 94enne

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
21 giugno 2026 15:20
Riccione, paura per un anziano: smarrito, ritrovato qualche ora dopo - anziano REPERTORIO
anziano REPERTORIO
Riccione
Cronaca
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Un 94enne si era smarrito questa mattina (21 giugno), intorno alle 12, a Riccione, all'altezza dello stabilimento balneare 117. Era con la famiglia quando si è smarrito: proprio i familiari hanno fatto appello attraverso i social, dopo aver allertato le forze dell'ordine, pubblicando la foto dell'anziano. "Essendo un camminatore e parlando poco, si sarà alzato e incamminato verso l'albergo", ma l'uomo non ricorda dove è alloggiato. Dopo un paio di ore, l'anziano è stato ritrovato. La famiglia lo ha comunicato aggiornando il precedente post sui social.

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