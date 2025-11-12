Riccione, aperte le candidature per il premio San Martino d'Oro

Il conferimento delle onorificenze si terrà il prossimo 26 dicembre

L'Amministrazione comunale di Riccione annuncia l'apertura delle candidature per la quinta edizione del premio San Martino d’Oro Città di Riccione.

Il conferimento delle onorificenze si terrà il prossimo 26 dicembre in occasione dell'evento “La notte dei sogni”, una serata di gala che si svolgerà nella sala Concordia presso il Palazzo dei Congressi di Riccione.

A partire da oggi, l'Amministrazione invita associazioni, categorie economiche, organizzazioni e l'intera cittadinanza a segnalare persone, enti e realtà territoriali che si sono distinti per meriti eccezionali a beneficio della comunità.

L’onorificenza è destinata a chiunque abbia contribuito significativamente al bene e al prestigio della città, distinguendosi in una vasta gamma di settori chiave, quali la cultura, la scienza, l'industria, il lavoro, lo sport e la filantropia, o per atti di coraggio e solidarietà umana.

Per l'edizione 2025 sono previste due categorie di riconoscimento: il Premio San Martino d’Oro 2025 e il Premio San Martino d’Oro 2025 come ambasciatore di Riccione nel mondo.

Le segnalazioni dovranno essere inviate entro e non oltre la data di domenica 30 novembre 2025. Dopo la raccolta e un'attenta valutazione delle candidature, sarà compito della Giunta comunale individuare i meritevoli che riceveranno l'ambito premio.

Per proporre le candidature o per richiedere qualsiasi informazione in merito, è possibile scrivere all’indirizzo email [email protected] o contattare l’Ufficio Iat del Palazzo del Turismo al numero 0541426050.