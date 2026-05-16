Riccione, approvato il piano “Summer 2026”: spazi all'aperto ampliati per rilanciare il turismo

L’Amministrazione comunale conferma la manovra per consentire a pubblici esercizi e hotel di ampliare le superfici esterne con strutture leggere e amovibili

L’Amministrazione comunale di Riccione ha approvato un’importante manovra strategica denominata “Riccione Summer 2026”: un piano operativo di ampio respiro volto a elevare la qualità dell'offerta turistica cittadina e a sostenere concretamente il tessuto economico locale.

La principale novità del progetto - che viene confermato dall’amministrazione comunale anche per il 2026 - risiede nella possibilità per i pubblici esercizi e le strutture ricettive alberghiere, situati nelle aree del territorio comunale escluse dall’applicazione del regolamento dehors, di ampliare temporaneamente le proprie superfici di somministrazione all’aperto. Tale misura, valida anche in deroga ai limiti ordinari previsti dalle licenze o dalle concessioni demaniali, consentirà alle attività di occupare aree attigue o, eccezionalmente, nelle immediate vicinanze del proprio esercizio, favorendo il potenziamento della capacità di accoglienza in zone di pregio come il lungomare, il porto e l’arenile.

La struttura del progetto poggia su un equilibrio preciso tra libertà d'impresa e tutela del paesaggio. Sarà infatti consentita l’installazione temporanea di elementi facilmente amovibili come tavolini, sedute, tende, pedane, paratie frangivento e strutture ombreggianti, purché privi di fondamenta o ancoraggi fissi al suolo. Queste installazioni, pensate per migliorare il comfort dei turisti e il decoro urbano, dovranno essere completamente rimosse entro il termine della manifestazione, fissato al 31 ottobre 2026. Per l’area dell’arenile, l’occupazione dovrà rispettare le date di inizio e fine della stagione balneare, garantendo in ogni caso il limite massimo di 120 giorni per gli interventi soggetti a disciplina paesaggistica e assicurando il totale ripristino dello stato dei luoghi.

Per facilitare gli operatori, il Comune ha previsto percorsi amministrativi semplificati e digitalizzati. Le attività situate su suolo pubblico comunale utilizzeranno il portale telematico Impresainungiorno.gov.it, mentre per le aree demaniali è prevista la partecipazione a uno specifico avviso pubblico mediante la trasmissione del modello D1 del Sid (Sistema informativo demanio). In merito a questa iniziativa, la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e l’assessore all’Urbanistica, Christian Andruccioli, hanno sottolineato come il progetto nasca “per dare una risposta forte e immediata alle esigenze del comparto economico, offrendo alle imprese la possibilità di accogliere i visitatori in spazi più ampi e qualificati. La delibera rappresenta un tassello fondamentale della visione di governo sostenibile del territorio, con l'obiettivo di confermare Riccione come modello di riferimento per il turismo internazionale, capace di coniugare la vitalità delle imprese con il rispetto dei beni comuni e della bellezza paesaggistica”.

Il piano ribadisce inoltre l'obbligo assoluto di rispettare le norme del Codice della strada e della navigazione, garantendo sempre l’accessibilità degli ingressi, il transito pedonale e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Attraverso questa strategia, coordinata dal settore Governo sostenibile del territorio, l’Amministrazione intende promuovere una diversificazione dell’offerta turistica che sia armoniosa, innovativa e capace di valorizzare l’identità balneare della città in vista della stagione 2026.



