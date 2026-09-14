Riccione, apre la nuova scuola Panoramica: 150 alunni in un edificio sostenibile e all’avanguardia

Oltre 2.200 metri quadrati, struttura in legno ad alta resistenza sismica, pannelli solari e spazi pensati per una didattica innovativa

Un edificio moderno, luminoso, completamente ecosostenibile e a consumo energetico quasi zero. Si presenta così la nuova scuola primaria di viale Panoramica, svelata ufficialmente questa mattina nel corso della visita guidata promossa dall’amministrazione comunale e dalla dirigenza scolastica, che ha visto la partecipazione di giornalisti, consiglieri comunali e genitori degli alunni. La struttura aprirà le sue porte nella giornata di domani per accogliere circa 150 studentesse e studenti pronti a iniziare il nuovo anno scolastico all’interno di aule spaziose, sicure e pensate per una didattica all’avanguardia.

All’incontro hanno preso parte la sindaca Daniela Angelini, la vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa, l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola e la dirigente dell’Istituto comprensivo Zavalloni, Benedetta Bernardi, insieme al corpo docente. La presenza delle famiglie dei futuri alunni ha reso la mattinata un momento di viva partecipazione per la comunità di Riccione, interessata a conoscere da vicino la struttura in cui i bambini studieranno a partire da domani. L’apertura della scuola segna il felice compimento di un percorso articolato, che ha visto il Comune superare le complesse criticità nate con il vecchio cantiere, ereditato bloccato dall’amministrazione comunale in carica, e portare a termine un’opera strategica nei tempi previsti per la riapertura di settembre.

Un’architettura sostenibile e d’avanguardia

Il nuovo plesso scolastico si sviluppa su una superficie di oltre 2.200 metri quadrati ed è stato progettato secondo i più rigidi criteri dell’edilizia scolastica moderna. Realizzato con una struttura portante in legno ad altissima resistenza sismica, l’edificio rientra nella classe a energia quasi azzerata: grazie all’impiego di impianti di ultima generazione, pannelli solari e materiali ad altissimo isolamento termico, la scuola consuma pochissima energia e garantisce un impatto ambientale ridotto al minimo. Gli interni offrono aule ampie e inondate di luce naturale, oltre a spazi polifunzionali destinati ai laboratori, alla lettura e alle attività didattiche condivise. A completare il polo scolastico c’è la nuova palestra annessa, che sarà completata entro la fine del 2026, pensata non solo per l’educazione motoria degli studenti, ma anche per diventare un punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione di tutto il quartiere.

Le dichiarazioni

La sindaca Daniela Angelini: “Con la presentazione della nuova scuola Panoramica diamo corpo alla nostra visione di futuro per Riccione, mettendo al centro le nuove generazioni. Abbiamo trasformato un cantiere ereditato e bloccato in un motivo di orgoglio per l’intera comunità, dimostrando che l’istruzione e la crescita dei nostri bambini rappresentano la priorità assoluta della nostra azione amministrativa.”

Per l’assessora regionale a Turismo, commercio e sport Roberta Frisoni, che interverrà personalmente domani 15 settembre a Riccione in occasione del taglio del nastro della scuola “L’inizio di un nuovo anno scolastico porta sempre con sé emozioni, aspettative e nuovi incontri. Alle ragazze e ai ragazzi della scuola Panoramica, alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale va l’augurio, a nome mio e di tutta la Giunta regionale, per un anno bello, ricco di scoperte, amicizie e occasioni per crescere insieme. Poter iniziare questo percorso in una scuola nuova, moderna, sicura e sostenibile è ancora più bello. E sono particolarmente felice che questo nuovo polo si completi con una palestra: un luogo dove fare sport, stare bene e prendersi cura di sé, ma anche incontrarsi, fare squadra e costruire relazioni. Perché praticare sport insegna a condividere obiettivi, rispettare gli altri e sentirsi parte di una comunità. Valori importanti nella palestra come a scuola e nella vita”.

La vicesindaca e assessora ai Servizi educativi Sandra Villa: “Restituiamo alla città un ambiente educativo stimolante, sicuro e all’avanguardia, dove la qualità degli spazi si sposa con l’eccellenza dell’offerta formativa. Vedere le aule pronte ad accogliere i nostri ragazzi è la soddisfazione più grande per chi crede nel valore pedagogico dell’architettura scolastica.”

L’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola: “Questo risultato rappresenta il traguardo di un percorso tecnico intenso, condotto con determinazione per rispettare le scadenze e consegnare un’opera pubblica d’eccellenza. La nuova struttura rispetta i più elevati standard sismici ed energetici, offrendo uno spazio robusto, sicuro e all’avanguardia.”

La dirigente dell’Istituto comprensivo Zavalloni, Benedetta Bernardi: “Accogliere gli studenti in ambienti così luminosi, accoglienti e tecnologicamente avanzati è un traguardo fondamentale per la nostra scuola. La nuova struttura permetterà al corpo docente di sviluppare una didattica innovativa e inclusiva, offrendo ai ragazzi un luogo ideale per crescere e apprendere insieme.”