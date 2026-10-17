Riccione, apre la nuova sede del Centro per l’impiego nell’ex scuola delle Fontanelle

Da lunedì 19 ottobre cittadini e lavoratori potranno accedere alla struttura riqualificata di viale Puglia

Lunedì 19 ottobre apre al pubblico la nuova sede del Centro per l’impiego di Riccione presso i locali dell’ex scuola elementare delle Fontanelle di viale Puglia. L’intervento restituisce alla comunità una struttura valorizzata attraverso un progetto capace di coniugare il restauro conservativo delle componenti originarie con la realizzazione di volumi moderni, pienamente accessibili e ad altissima efficienza energetica.

Un investimento per l’occupazione e la rigenerazione urbana

L’opera ha mobilitato risorse complessive per 2,3 milioni di euro, frutto di un accordo di collaborazione tra Comune di Riccione, Regione Emilia-Romagna e Agenzia regionale per il lavoro. Il quadro finanziario vede una quota di 1,4 milioni di euro derivante da fondi Pnrr gestiti dalla regione nell’ambito del programma NextGenerationEu, affiancata da un impegno di 900 mila euro a carico del bilancio comunale. Il nuovo polo si propone così come un tassello cruciale per la rigenerazione urbana e per il potenziamento dei servizi territoriali dedicati al welfare e all’occupazione.

Innovazione tecnologica e tutela dell’identità storica

Dal punto di vista architettonico, l’intervento ha tutelato l’identità dell’ex plesso scolastico costruito negli anni trenta, eseguendo un restauro conservativo della facciata e degli elementi storici, come la scritta elementare e la scala nella posizione originale assieme alla ringhiera. Per raggiungere la superficie complessiva di circa 590 metri quadrati, necessaria alle attività, sono stati realizzati due ampliamenti laterali dalle forme pulite ed essenziali. Tutti gli ambienti sono connessi ad ogni livello da vani scala e da un ascensore che garantisce la totale fruibilità degli spazi.

Servizi all’avanguardia per cittadini e operatori

Il plesso è stato progettato per offrire ambienti accoglienti e funzionali a chi è in cerca di opportunità lavorative o di percorsi di riqualificazione professionale, garantendo al contempo le migliori condizioni operative agli operatori qualificati che vi presteranno servizio.