Riccione, apre la nuova sede dell'Emporio Solidale: spesa gratis e sostegno ai più poveri

Oltre alla fornitura di beni essenziali, la nuova struttura sarà uno spazio d’ascolto e di accoglienza

Un pomeriggio di festa e musica per segnare la ripartenza di un presidio fondamentale nel contrasto alle fragilità sociali nella nuova sede situata tra viale Carpi e viale Busseto 10, zona Playhall. Sabato 14 novembre, dalle 14:30 alle 18, a Riccione è in programma l'inaugurazione della sede riqualificata dell'emporio solidale. Un servizio che mira a fornire una risposta concreta a fronte dell’aumento del costo della vita e alla crescente vulnerabilità economica che colpisce molte famiglie, puntando sul recupero delle eccedenze messe a disposizione dalle imprese locali e sulla lotta allo spreco alimentare attraverso una sinergia tra amministrazione comunale, enti del Terzo settore e imprese locali. La nuova sede sarà gestita dalla Consulta della Solidarietà di Riccione, che coordina il lavoro delle 14 associazioni aderenti e delle cinque Caritas parrocchiali della città, grazie all'impegno di decine di volontari che quotidianamente mettono a disposizione tempo, competenze e attenzione verso le persone più fragili.

L’Emporio sarà un presidio cruciale per raccogliere e distribuire gratuitamente beni alimentari e prodotti per l’igiene a nuclei familiari in difficoltà, compresi quanti rischiano l’impoverimento senza essersi mai rivolti prima ai servizi sociali. Oltre alla fornitura di beni essenziali, la nuova struttura sarà uno spazio d’ascolto e di accoglienza. “Riqualificare spazi per destinarli alla nuova sede dell’Emporio solidale è un segnale concreto per la nostra comunità, specie in una fase storica segnata da crescenti difficoltà economiche - dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessora ai Servizi sociali Marina Zoffoli-. Più che un centro di distribuzione di beni primari, questa struttura nasce come presidio d'ascolto e di accoglienza per restituire dignità a chi vive un momento di fragilità. Un modello integrato che mette al centro l'impegno prezioso dei volontari e la collaborazione tra Terzo settore e istituzioni”. “L’apertura della nuova sede rappresenta un traguardo significativo per tutta la rete della solidarietà riccionese - sottolinea Roberto Mengucci, Presidente della Consulta della Solidarietà di Riccione Odv-.Grazie all’impegno delle associazioni, delle Caritas parrocchiali, dei volontari, delle imprese e dell’Amministrazione comunale, l’Emporio potrà rafforzare ulteriormente il proprio servizio a favore delle famiglie del territorio. Questa nuova struttura non sarà soltanto un luogo dove ricevere beni essenziali, ma uno spazio in cui le persone potranno trovare ascolto, sostegno e relazioni capaci di generare nuove opportunità”.



