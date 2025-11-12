Riccione: attraversa la strada e viene investito da un'auto

L'uomo stava attraversando per raggiungere la propria vettura parcheggiata

Un altro investimento si è verificato oggi (mercoledì 12 novembre), intorno alle 18.30, in viale Emilia a Riccione, all'altezza del civico 87. Un uomo di circa 65 anni stava attraversando la strada per raggiungere la propria vettura parcheggiata, quando è sopraggiunta un'Audi Q2 che procedeva sulla strada in direzione monte-mare.

Il punto dell'investimento

Si è verificato così l'investimento: il 65enne è stato colpito ed è rovinato sull'asfalto, battendo il capo. Alla guida dell'Audi si trovava un uomo. Immediato l'arrivo dei soccorsi: il personale della Croce Azzurra ha allertato l'eliambulanza, poi ha optato per il ricovero in ambulanza. Le condizioni dell'investito non sarebbero gravi.