Riccione, avanti con la nuova Caserma dei Carabinieri: cantiere al via entro dicembre

L’Agenzia del Demanio conferma il cronoprogramma. Il Comune: “Continuiamo a vigilare su un’opera strategica per la sicurezza della città”

Procedono secondo il cronoprogramma stabilito i passaggi per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri in viale Cortemaggiore. L’Agenzia del Demanio ha infatti comunicato all’Amministrazione comunale che la procedura per la gara d’appalto è attualmente in corso come da programma, che si concluderà il prossimo 18 settembre, e che i lavori del cantiere prenderanno il via entro la fine dell’anno.

L’iter dell’opera e il ruolo del Comune

Il Comune di Riccione ha completato da tempo, con massima tempestività e pieno adempimento, ogni passaggio urbanistico e procedurale di propria competenza, mettendo a disposizione dello Stato l’area strategica a ridosso del canale del porto per 99 anni e approvando all’unanimità tutte le misure necessarie in Consiglio comunale. L’iter, tuttavia, ha subito dei rallentamenti a causa di ritardi da parte dello Stato nel reperimento dei fondi per coprire il quadro economico dell’opera, salito a circa 11 milioni di euro. Soltanto a seguito di un formale sollecito inviato dall’Amministrazione comunale, con il coinvolgimento dei parlamentari eletti nel territorio, si è sbloccata la situazione, portando Ministero dell’Interno e Agenzia del Demanio a comunicare che le risorse mancanti erano state assicurate. Questo passaggio fondamentale ha permesso di superare le difficoltà finanziarie e di avviare la fase attuativa che condurrà all’apertura del cantiere entro l’anno.

Sostegno economico e alloggi temporanei

In attesa che la nuova struttura sia pronta per accogliere gli uffici e gli alloggi di servizio, l’Amministrazione comunale sta lavorando in stretto e costante contatto con la Prefettura di Rimini. L’obiettivo prioritario di questa sinergia è quello di sostenere, anche dal punto di vista economico da parte del Comune di Riccione, la riqualificazione degli alloggi temporanei in cui vivono attualmente le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri in servizio sul territorio, garantendo loro le migliori condizioni logistiche possibili per svolgere il proprio prezioso lavoro.

Il commento della sindaca Angelini

“Accogliamo con grande soddisfazione la conferma che la gara d’appalto sia in corso e che i lavori partiranno entro l’anno”, dichiara la sindaca di Riccione Daniela Angelini, al termine di una telefonata avuta questa mattina con i vertici dell’Agenzia del Demanio regionale. “La nostra costante azione di sollecito e vigilanza ha dimostrato quanto fosse fondamentale tenere alta l’attenzione su un’opera strategica per tutta la comunità. Il Comune ha fatto la sua parte fino in fondo e continua a farla ogni giorno, lavorando al fianco della Prefettura anche per trovare soluzioni concrete e immediate sul fronte degli alloggi per i militari. La sicurezza dei cittadini e la dignità di chi ci protegge non hanno colore politico: continueremo a monitorare ogni passaggio affinché il nuovo Polo della Sicurezza diventi realtà nei tempi previsti”.



