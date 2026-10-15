Riccione, avanzano i lavori in corso Fratelli Cervi: dal 19 ottobre parte la seconda fase

Riaperta la passeggiata nel tratto tra viale Sciesa e viale Diaz. Nuovi cassonetti per la raccolta differenziata in piazza Matteotti a servizio di residenti e attività

Avanzano i lavori di riqualificazione lungo corso Fratelli Cervi a Riccione. In corrispondenza del primo tratto interessato dall’intervento, compreso tra viale Sciesa e viale Diaz, il cantiere è stato ristretto consentendo la riapertura della passeggiata lungo il lato destro della carreggiata e restituendo di conseguenza fruibilità al passaggio pedonale. La presenza di una impalcatura allestita presso uno stabile privato lungo il corso non interferisce con i lavori di cantiere. Al termine dello svolgimento della manifestazione CiocoPaese in programma da giovedì 16 a domenica 18 ottobre, prenderà avvio da lunedì 19 ottobre, la seconda tranche di cantiere nel tratto compreso tra viale Diaz e viale Ruffini.

Durante l’esecuzione dei lavori nel primo tratto, a seguito della temporanea sospensione del servizio porta a porta, Hera ha provveduto a collocare due postazioni di cassonetti per la raccolta differenziata in viale Tommaseo a ridosso di piazzetta Parri e nel vicolo tra viale Lazio e corso Fratelli Cervi, adiacente alla Pizzeria Flash. A partire da lunedì 19 ottobre in concomitanza con l’avvio delle lavorazioni sul secondo tratto, si procederà all’allestimento della terza postazione straordinaria in piazza Matteotti a servizio dei residenti e delle attività della zona. "Si raccomanda ai residenti il corretto conferimento dei materiali nel rispetto delle modalità della differenziata, ricordando che è vietato abbandonare all’esterno dei contenitori sacchi, rifiuti ingombranti o materiale non conforme. Inoltre, i bidoni personali attualmente in possesso delle famiglie non dovranno essere esposti né utilizzati per tutta la durata di questa fase", spiega l'amministrazione comunale.