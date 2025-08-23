Riccione Basket Cup 2025, tutto pronto per la finale: emozioni e spettacolo al Playhall
Stasera, 23 agosto, l'atteso match finale
La Riccione Basket Cup 2025 giunge al termine stasera, 23 agosto, con l'atteso match finale che vedrà affrontarsi sul parquet del Playhall la Fortitudo Bologna e la VL Pesaro in quella che si preannuncia come una prestigiosa sfida tra due delle squadre più blasonate del basket italiano.
L'attesa è alta per questa terza e ultima giornata del triangolare, che ha già offerto grande spettacolo con le prime due partite: il match tra VL Pesaro e Cividale Basket che si è svolto giovedì 21 agosto, e quello tra Fortitudo Bologna e Cividale Basket di ieri, venerdì 22 agosto. L'incontro di stasera promette di regalare ancora emozioni e grande basket. La palla a due è prevista alle 20:30 al Playhall di viale Carpi.
Biglietti e iniziative per i giovani
I biglietti sono disponibili su Liveticket.it e presso l’Ufficio Iat di Riccione. L’organizzazione – a cura della Dolphins Riccione, in collaborazione con V Magazine e con il patrocinio del Comune di Riccione – ha pensato anche ai più piccoli: ingressi agevolati e convenzioni speciali sono riservati ai giovani iscritti al Minibasket delle società della provincia di Rimini.