Riccione battuto in casa: Bellaria, che reazione (0-2)

Per l'undici di Achille Fabbri seconda vittoria consecutiva

Riccione - Bellaria Igea Marina 0-2

RICCIONE: Barbanti, Difino (25' st Labudiak), Kacmoli (42' st Mantovan), Matteoni, Giunchi (2' st Sottile), Mussoni, Serafini, Tonini (25' st Bellavista), Pasolini, Cremonini, Pierri (12' st Diop). A disp.: Crescentini, Trianni, Polverelli. All.: Mugellesi.

BELLARIA: Tosi, Grossi, Cristiani (46' st Caverzan), Zamagni, Zanotti, Pasolini, D'Elia (24' st Loi), Righini, Vitali (20' st Zarrelli), Muci (20' st D'Orsi), Facondini (45' st Grassi). A disp.: Chiarabini, Falchero, Casali, L.Zammarchi. All.: Fabbri.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 1' pt Righini, 9' st Muci.

AMMONITI: Righini, Giunchi, Pierri, D'Elia, Tonini, Kacmoli

RICCIONE Achille Fabbri trova il bis sulla panchina del Bellaria Igea Marina, che espugna a sorpresa Riccione. Sette giorni fa la squadra biancoazzurra ha trovato il gol al 1°, oggi si è ripetuta: corner corto per Luca Righini, l'esperto centrocampista ex Rimini batte Barbanti. Il Riccione prova a reagire, ma non crea occasioni fino al 40', quando Pasolini manca il tap-in di sinistro. A inizio ripresa sorprendente errore del portiere Barbanti, che su un retropassaggio sbaglia il controllo di piede, Muci ringrazia e raddoppia. Il Riccione reagisce e sfiora il gol dell'1-2 con un tiro a lato di Cremonini. Al 65' Barbanti blocca in due tempi il tiro di Cristiani. Al 72' D'Orsi non inquadra il bersaglio. Nel recupero Cremonini supera Tosi in uscita con un pallonetto, ma la conclusione è respinta sulla linea.