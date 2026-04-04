Riccione: beccato con 1500 euro e cocaina resta ammutolito davanti ai Carabinieri. Arrestato 36enne

Trovati nella camera da letto circa 40 grammi di cocaina

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 36enne cittadino albanese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività è nata da un controllo stradale in viale Abruzzi: l’autista, alla guida di un’auto a noleggio, mostrava un nervosismo eccessivo, che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti. Il sospetto si è rafforzato quando, all’interno del portafogli, sono stati trovati 1.500 euro in contanti di cui il conducente non sapeva giustificare la provenienza.

Poiché l’uomo era sprovvisto di documenti di soggiorno, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione al domicilio, rinvenendo tre bilancini di precisione con residui di sostanza biancastra e, all’interno di una cassaforte in camera da letto, circa 40 grammi di cocaina in forma compatta. Ulteriori dosi già confezionate sono state trovate addosso all’uomo e in un mobile della zona giorno.

Lo stupefacente, il denaro e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati. Dalle verifiche fotodattiloscopiche è emerso che il 36enne aveva utilizzato in passato diverse identità ed era destinatario di una condanna definitiva per reati analoghi.

Dichiarato in stato di arresto, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Riccione, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo prevista per la mattinata odierna davanti all’Autorità Giudiziaria di Rimini.