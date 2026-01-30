Riccione: Bicio l’antidepressivo fa il pieno di risate al Centrale Lounge Bar

Grande successo per lo show comico

Ieri sera, giovedì 29 gennaio, Maria e Michele, titolari del Centrale Lounge Bar di Riccione Paese, hanno organizzato una serata all’insegna del divertimento, invitando ad animare il locale il noto barzellettiere Bicio.

Numeroso il pubblico presente: tanti da Riccione, ma anche dai comuni limitrofi e persino da Sant’Angelo in Vado, accorsi per assistere allo show del mattatore marchigiano, ormai famoso come “Bicio l’antidepressivo”.

Vincitore dell’edizione 2019 del programma La sai l’ultima?, Bicio vanta un grande seguito e, nonostante molti fan lo seguano da tempo, riesce sempre a rinnovare l’entusiasmo del pubblico. Ogni barzelletta era infatti accompagnata da fragorosi applausi.

Tra gli ospiti anche la bellissima Valeria Folloni, organizzatrice di eventi al Frontemare Top Club di Miramare, e la procace pesarese Carlina, molto conosciuta anche in Romagna e spesso protagonista delle storie di Bicio sui social.

Le performance del comico sono state intervallate dall’esibizione del DJ e cantante TTB. Durante questi momenti, Bicio si è intrattenuto con il pubblico, scattando foto con i presenti e con tutto lo staff del Centrale, confermando ancora una volta la sua grande disponibilità e simpatia.