Riccione Calcio, ecco la rosa: campionato al via, c'è il Diegaro

Roberto Carnevali: "Due anni, il club è cresciuto tantissimo"

Lo Stadio Comunale di Riccione, nel Villaggio dei Cavalieri, ha ospitato ieri sera (venerdì 29 agosto) la presentazione ufficiale della prima squadra del Riccione, alla vigilia dell’esordio casalingo allo Stadio Nicoletti di domani (domenica 30 agosto), alle 17.30, contro il Diegaro.

Tanto entusiasmo e voglia di misurarsi con la nuova stagione sportiva hanno caratterizzato l’iniziativa dove ad aprire è stato Roberto Carnevali che ha sottolineato il percorso fin qui fatto “Dopo soli due anni il club è cresciuto tantissimo: siamo partiti da zero con il settore giovanile e in questa stagione puntiamo a superare i 300 tesserati, lo Stadio Comunale Nicoletti è diventato la nostra casa e la prima squadra è stata allestita per un campionato da protagonista. Siamo veramente soddisfatti di quanto tutto il gruppo biancazzurro di dirigenti, tesserati, tecnici e collaboratori stia portando avanti con grande spirito di squadra”.

Grande soddisfazione per il primo mese di preparazione da parte mister Marco Bucci: "Procede tutto al meglio, ho a disposizione un gruppo di grande qualità, la società ha messo nelle migliori condizioni per affrontare questo campionato dove vogliamo migliorare il quarto posto dello scorso anno, sicuramente i miei ragazzi daranno sempre il massimo e sono convinto che faremo bene”.

Una rosa formata da tanti giocatori con esperienza anche in categorie superiori e giovani di grande qualità con la voglia di mettersi in luce nella quale il Direttore Sportivo Omar Lepri ripone grande fiducia “Il progetto sportivo della prima squadra che stiamo portando avanti è veramente stimolante, soprattutto per me perché siamo a Riccione, è un grande stimolo. Abbiamo fatto scelte precise puntando sul valore tecnico dei giocatori ma anche sul fattore umano perché la capacità di mettersi al servizio della squadra nell’arco di una stagione può essere determinante, si respira un clima positivo e c’è grande determinazione nel mettere in campo il meglio”.

“Non vedo l’ora che si parta – ha aggiunto il Presidente Loris Borgognoni – intanto procede la campagna abbonamenti e c’è in città grande interesse attorno alla squadra. Essere qua con queste ambizioni e al Nicoletti per noi che siamo partiti solo due anni fa è come vivere un sogno”.

A salutare i ragazzi della prima squadra presente anche Sergio Franco della Figc Regionale Lnd che ha sottolineato il percorso della nuova dirigenza biancazzurra “Seguo il Riccione dall’inizio e tutto questo nuovo gruppo sta portando avanti con costanza e serietà un notevole percorso di crescita sia con la prima squadra che con il settore giovanile che numeri alla mano cresce ogni anno senza tralasciare la qualità degli staff tecnici e le strutture”.

In chiusura, dopo il taglio della torta, bomber Alex Ambrosini ha commentato la sua sua scelta di far parte del gruppo dei Cavalieri “Sono qui perché il progetto sportivo mi ha convinto immediatamente, c’è voglia di crescere, di costruire le basi in modo serio e con ambizioni di crescita. Sono convinto che saremo tra i protagonisti del campionato: ora sta a noi in campo a dare sostanza a tutto questo attraverso il gioco e i risultati”.

La rosa del Riccione

Portieri

Barbanti Giacomo 1994

Crescentini David 2003

Boldrin Brando 2005

Difensori

Manfroni Michele 2002

Sottile Fabio 1993

Difino Alessandro 2002

Giunchi Mattia 2003

Fraternali Elia 2007

Labudiak Valerii 2004

Gabriele Federico 2005

Della Rosa Nicola 2007

Pellegrino Matteo 2005

Centrocampisti

Diop Nicolas 1998

Serafini Matteo 1994

Mussoni Marco 2002

Imola Francesco 2006

Greco Giacomo 2007

Attaccanti

Ambrosini Alex 1986

Cremonini Leon 2002

Pasolini Emanuele 1989

Pierri Giuseppe 1999

Bellavista Matteo 1994

Tonini Vittorio 2002

Polverelli Tommaso 2009

Groppi Gianmarco 2006

Staff

Marco Bucci allenatore

Federico Buldrini vice allenatore

Giacomo Morelli preparatore portieri

Lorenzo Vannucci preparatore atletico

Alessandro Foschini fisioterapista

Omar Lepri direttore sportivo

Marco Padroni team manager