Altarimini

Riccione, cambia la circolazione in viale Ionio: "Come richiesto dai residenti"

Istituto un senso unico di marcia nel tratto compreso tra viale Capri e il parcheggio della scuola media

A cura di Riccardo Giannini Redazione
11 settembre 2025 11:33
Riccione, cambia la circolazione in viale Ionio: "Come richiesto dai residenti" - Scorcio di viale Ionio
Scorcio di viale Ionio
Riccione
Attualità
Condividi

L’amministrazione comunale di Riccione comunica che, a seguito delle richieste dei residenti e con l’obiettivo di migliorare la fluidità e la sicurezza del traffico, è stata disposta una modifica sperimentale alla circolazione in viale Ionio.

L'Ordinanza n. 717 del 09/09/2025 stabilisce l'istituzione di un senso unico di marcia nel tratto compreso tra viale Capri e il parcheggio della scuola media, con direzione consentita da Cattolica verso Rimini. Contestualmente, per agevolare i residenti, è stato rimosso il divieto di sosta 0-24 precedentemente in vigore sul lato mare della strada.

La nuova segnaletica è stata installata nella giornata di ieri, 10 settembre 2025. Il provvedimento avrà carattere sperimentale fino al 31 gennaio 2026. Durante questo periodo, l'Amministrazione valuterà l'efficacia della modifica e deciderà se renderla definitiva.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini