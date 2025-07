Riccione candida il progetto "La città dei ragazzi” al bando Anci

I fondi saranno destinati alla riqualificazione dell'ex Mattatoio, trasformandolo in un polo multifunzionale

Un nuovo passo verso una Riccione più giovane, inclusiva e partecipata. L’Amministrazione comunale ha ufficialmente approvato la candidatura della città all’avviso pubblico promosso da Anci e cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche giovanili, volto a destinare spazi pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi.

Al centro della proposta presentata da Riccione c’è il progetto “La città dei ragazzi”, un ambizioso piano di rigenerazione urbana e sociale che trasformerà l’ex Mattatoio in un polo multifunzionale dedicato ai giovani, all’inclusione e alla creatività. L’area è già oggetto di un importante intervento di riqualificazione finanziato con 5 milioni di euro di fondi Pnrr e un cofinanziamento comunale di 3,1 milioni di euro. I lavori sono in corso e la struttura, una volta completata, sarà destinata ad accogliere spazi laboratoriali, attività culturali, servizi educativi e progetti di cittadinanza attiva.

Un progetto per i giovani, con i giovani

La proposta progettuale nasce da un percorso partecipativo già avviato con il “Tavolo giovani”, promosso dai Servizi alla Persona del Comune in collaborazione con realtà del Terzo settore. L’obiettivo è coinvolgere i giovani in prima persona nella definizione degli spazi, dei contenuti e del modello gestionale della futura “città dei ragazzi”, seguendo una logica di co-progettazione, sostenibilità e inclusività.

Il progetto punta a intercettare nuove energie, bisogni emergenti e forme di partecipazione giovanile per contrastare emarginazione e disconnessione sociale. Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità per giovani con disabilità e alla valorizzazione dei talenti attraverso attività formative, creative e imprenditoriali.

Grazie alla candidatura al bando Anci, la cui scadenza è fissata al 15 luglio 2025, il Comune di Riccione punta a ottenere ulteriori risorse per sostenere la fase di avvio del progetto e implementare iniziative mirate al coinvolgimento dei giovani. I fondi richiesti saranno destinati al supporto formativo, alla comunicazione, alla progettazione partecipata e all’attivazione di percorsi innovativi nei nuovi spazi rigenerati.

Con questa nuova candidatura, Riccione conferma la propria volontà di essere una città che investe nei giovani e nelle loro idee, favorendo processi di inclusione, innovazione e partecipazione attiva, capaci di lasciare un segno concreto nel presente e nel futuro della comunità.