Riccione canta con Cocciante: piazzale Roma conquista il pubblico

Grande partecipazione per il concerto del cantautore, che ha ripercorso oltre cinquant’anni di carriera tra “Bella senz’anima”, “Margherita” e gli altri grandi successi del suo repertorio

Straordinaria partecipazione ieri sera, sabato 29 agosto, in piazzale Roma per il concerto di Riccardo Cocciante, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi di Riccione Music City. Il pubblico ha accolto con grande entusiasmo l’artista, arrivato a Riccione con il tour “Io…Riccardo Cocciante nel 2026”, per una serata dedicata ad oltre cinquant’anni di musica e di grandi successi.

Cocciante ha portato sul palco alcuni dei brani più amati del suo repertorio, costruendo un racconto musicale attraverso canzoni che hanno attraversato generazioni. Da Bella senz’anima a Margherita, il concerto ha alternato momenti di grande intensità ad altri più intimi, sempre nel segno di quella dimensione dal vivo che l’artista considera parte fondamentale del proprio percorso.

La forza delle canzoni

Il concerto ha confermato uno dei tratti distintivi del percorso artistico di Cocciante: la capacità di tornare sulle proprie canzoni senza trasformarle in semplici esercizi di nostalgia.

“Ogni volta che canto, soprattutto brani usciti molto tempo fa, provo a interpretarli, plasmandoli, dando loro un nuovo abito secondo l’ispirazione del qui e ora”, aveva raccontato il Maestro alla vigilia dell’appuntamento.

Ed è proprio questa dimensione personale e sempre attuale della sua musica ad aver trovato una risposta particolarmente calorosa da parte del pubblico che ha seguito il concerto con emozione accompagnando l’artista nei momenti più conosciuti del repertorio.

Un appuntamento che ha riunito generazioni diverse attraverso le canzoni di uno dei grandi protagonisti della musica italiana e internazionale, lasciando al pubblico di Riccione una serata da ricordare.



