Riccione capitale del ciclismo indoor: 2mila atleti al Playhall per l’International Master Days 2026

Dal 20 al 22 novembre tre giorni di sport, musica e adrenalina con 400 bike stazionarie e partecipanti da tutta Italia e dall’estero

Tutto pronto al Playhall di Riccione per la grande festa del ciclismo indoor. Da domani, venerdì 20 novembre, fino a domenica 22 Riccione diventa l’epicentro internazionale della disciplina con l’attesissimo International Master Days (IMD 2026 – Energia), la kermesse di riferimento organizzata da Icyff (Indoor cycling & fitness federation) che porta in città 2mila atleti.

Per tre giorni consecutivi, il palazzetto dello sport di viale Carpi si trasformerà in un’arena di ritmo, musica e adrenalina grazie all’allestimento di 400 bike stazionarie, sulle quali pedaleranno fianco a fianco istruttori e appassionati provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’evento unisce lo spettacolo delle sessioni collettive ad alta intensità all’aggiornamento tecnico e professionale.

Nato come evoluzione moderna e tecnologica del ciclismo indoor, il Group Cycling è un allenamento cardiovascolare e muscolare di gruppo eseguito su speciali bike stazionarie. A differenza di una semplice pedalata in palestra, la lezione – chiamata ride – simula un vero e proprio percorso su strada: guidati dalla voce di un istruttore certificato e trascinati dal ritmo della musica, i partecipanti alternano salite impegnative, pianure veloci, scatti e recuperi, regolando manualmente la resistenza della bici in base al proprio livello di preparazione. Oltre a migliorare resistenza e capacità cardiopolmonare, l’allenamento permette di monitorare in tempo reale parametri come potenza, cadenza e frequenza cardiaca, trasformando lo sforzo fisico in un’esperienza immersiva e condivisa.

Il programma della tre giorni prevede formazione di alto livello, pensata per gli istruttori che desiderano consolidare le proprie competenze tecniche, e grandi emozioni in sella. Accanto alle lectures teoriche infatti, il cuore pulsante della manifestazione saranno le Official Master Ride (OMR), sessioni corali in cui la musica detta il tempo e l’energia della sala spinge ogni partecipante oltre la routine.

