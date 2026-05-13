Riccione capitale della scherma Under 14: finali del GP Giovanissimi su Prime

Organizzazione, accoglienza e pubblico rendono l’evento un riferimento della scherma italiana. Finali in streaming su Sportface e Amazon Prime

Riccione si conferma ancora una volta capitale italiana della scherma giovanile. Si avvia infatti alla conclusione il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving, l’appuntamento clou della stagione Under 14 che ha trasformato la città in un grande palcoscenico sportivo nazionale. Per una settimana la Perla Verde ha accolto oltre tremila giovani atleti provenienti da tutta Italia, impegnati nelle diverse specialità e categorie per conquistare i titoli nazionali. Un flusso continuo di gare, emozioni e pubblico ha animato il PlayHall Massimo Pironi, cuore operativo della manifestazione. Il programma entra ora nella fase decisiva. Le ultime 48 ore saranno dedicate all’assegnazione dei titoli della spada, con le pedane che stanno ospitando in questi giorni le categorie più attese. Nella giornata di mercoledì 13 maggio sono scesi in pedana gli spadisti Maschietti e le spadiste Allieve, mentre il gran finale è previsto per giovedì 14 maggio, quando si assegneranno i titoli di spada maschile Ragazzi e spada femminile Giovanissime. L’amministrazione comunale di Riccione sottolinea con orgoglio la capacità della città di accogliere eventi di questa portata, confermandosi una vera cittadella dello sport. L’organizzazione, la ricettività e la partecipazione del pubblico hanno contribuito a rendere anche questa edizione un appuntamento di riferimento per tutto il movimento schermistico italiano. Grande novità di questa edizione è la copertura mediatica rafforzata. Grazie al progetto “Assalto – La TV della scherma”, in collaborazione con Sportface, le fasi finali sono trasmesse in diretta streaming gratuita anche su Amazon Prime, portando le emozioni delle pedane direttamente nelle case degli appassionati.

Le dirette permettono di seguire in tempo reale assalti, stoccate decisive e cerimonie di premiazione dei nuovi campioni italiani Under 14. Per la giornata odierna il collegamento è previsto dalle ore 16:00, mentre per il gran finale di giovedì la diretta inizierà alle 17:00.

Il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini si conferma così non solo una competizione sportiva, ma anche un grande evento di crescita, formazione e aggregazione per le giovani promesse della scherma italiana, inserito nel più ampio contesto del Trofeo Kinder Joy of Moving. Il cuore pulsante della manifestazione resta il PlayHall Massimo Pironi, che anche quest’anno ha ospitato una delle più importanti rassegne giovanili del panorama sportivo nazionale, consacrando ancora una volta Riccione come punto di riferimento per lo sport giovanile in Italia.