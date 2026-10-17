Riccione capitale delle arti aeree: al Play Hall la Coppa Italia 2026

Al Play Hall gare di pole dance e arti aeree, con una novità dedicata al settore paralimpico. A novembre la città ospiterà anche la World Cup con oltre 5.000 presenze previste

Lo sport verticale e le arti aeree tornano protagonisti a Riccione con la Coppa Italia Pole & Aerial 2026, al via oggi al Play Hall Massimo Pironi. L’evento, organizzato da Italia Pole & Aerial con il patrocinio del Comune di Riccione e il supporto di Promhotels per la gestione della sistemazione alberghiera di partecipanti e famiglie, segna l’apertura ufficiale della nuova stagione agonistica nazionale. Il fine settimana vedrà la partecipazione di circa 180 atleti con relativi staff e una previsione di oltre 600 spettatori al giorno, generando un impatto turistico sul territorio stimato in circa 1.700 presenze complessive.

Spettacolo, inclusione e innovazione tecnica

Sul campo di gara allestito su due pedane parallele si alterneranno le esibizioni di Pole Dance, Pole Sport, Tessuti Aerei, Amaca Aerea e Cerchio Aereo, valutate secondo il rigoroso Codice Sportivo Technique. Grande novità di questa edizione è il consolidamento del settore paralimpico, integrato ufficialmente grazie al primo regolamento tecnico dedicato, pensato per garantire competizioni adeguate, eque e inclusive. Per permettere a tutti gli appassionati di seguire le gare anche a distanza, l’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming gratuita.

“Accogliere a Riccione eventi sportivi di questa portata è un motivo di grande orgoglio per la nostra città,” dichiara l’assessore allo Sport Simone Imola. “La Coppa Italia Pole & Aerial valorizza appieno il Play Hall, coniugando un alto livello agonistico a un profondo valore sociale ed educativo, grazie all’importante lavoro svolto sull’inclusione paralimpica. Manifestazioni di questo tipo confermano la nostra vocazione per il turismo sportivo, capace di animare e destagionalizzare l’offerta ricettiva del territorio anche nei mesi autunnali.”

L’organizzatrice Erika Esposito dichiara: “Desideriamo ringraziare il Comune di Riccione, le istituzioni e gli organizzatori locali per l’accoglienza e la professionalità dimostrate anche in occasione della seconda edizione della Coppa Italia Pole & Aerial. Portare queste discipline in giro per l’Italia richiede allestimenti complessi e un importante lavoro organizzativo. La collaborazione e la disponibilità di chi ci ospita ci permettono di migliorarci ogni anno e di offrire ai nostri atleti un’esperienza completa, dentro e fuori dal palazzetto, vivendo lo sport con entusiasmo e con il sorriso. Grazie a Riccione per contribuire a rendere possibile tutto questo.”

Verso i Mondiali di fine novembre

L’appuntamento di questo fine settimana rappresenta soltanto il primo tassello di un autunno straordinario per le discipline aeree a Riccione. Dal 26 al 29 novembre 2026, infatti, il Play Hall tornerà ad aprirsi per ospitare la prestigiosa Pole & Aerial World Cup, attesissimo campionato mondiale che porterà in città oltre 5.000 presenze tra atleti internazionali, accompagnatori e appassionati.



