Riccione capitale mondiale del trampolino: al Playhall arrivano le stelle della ginnastica

Dal 30 settembre al 4 ottobre due grandi competizioni internazionali porteranno al Playhall giovani talenti e campioni olimpici del trampolino elastico

Riccione si prepara a diventare ancora una volta il centro internazionale del trampolino elastico. La città si appresta a vivere cinque giorni di grande ginnastica con due appuntamenti al Playhall, a ingresso gratuito, pronti a richiamare centinaia di atleti e appassionati da tutto il mondo. Si comincia dal 30 settembre al 1° ottobre 2026 con la Aere Trampoline Cup, competizione internazionale giovanile dedicata alle categorie Age, Group e Junior. La manifestazione porterà a Riccione i giovani talenti e le nuove promesse provenienti da diversi Paesi, pronti a sfidarsi in una delle discipline più spettacolari e coinvolgenti della ginnastica, in costante crescita anche in Italia. A seguire, dal 2 al 4 ottobre 2026, il pubblico potrà ammirare la Aere Trampoline World Cup, la competizione internazionale categoria Senior con alcuni dei migliori atleti del mondo, medagliati mondiali e grandi protagonisti internazionali. All’evento parteciperanno i protagonisti assoluti dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel trampolino elastico: la campionessa olimpica Bryony Page, l’argento Viyaleta Bardzilouskaya e il bronzo Sophiane Méthot per la gara femminile, insieme al campione olimpico Ivan Litvinovich, l’argento Wang Zisai, il bronzo Yan Langyu e i finalisti Zak Perzamanos, Gabriel Albuquerque, Pierre Gouzou, Angel Hernandez e Dylan Schmidt per la gara maschile.



